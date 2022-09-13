新冠死亡率是流感6倍？　梁栢賢：5月後已降至與流感相若

行政長官李家超今日（13日）早上表示，新冠病毒Omicron變種的死亡率是0.6%，是流感的6倍，強調將新冠疫情視為流感並不正確。



醫院管理局前行政總裁梁栢賢指，今年至9月4日粗死亡率確是0.6%，但5月起流行新型變種計算，死亡率已經下降到與流感相若。



第五波疫情今年2月底大爆發時，急症室爆滿，院方要在室外露天位置另開簷篷照顧等候患者。(資料圖片)

年初起計算 死亡率確是0.6%

梁栢賢在Facebook引用衞生防護中心數據表示，以2021年12月31日至今年9月4日計算，感染人數為1,569,768人，死亡人數為9,511人，粗死亡率為0.6%，相等於流感的6倍。

不過，梁栢賢指衞生防護中心的統計並未將年初第五波疫情與現時疫情分開計算。年初第疫情主要旦Omicron BA2.2病毒株，而5月後的疫情混合了BA.2.2、BA2.12.1、BA.4和BA.5多種變種病毒。如以5月起計算，感染人數為363,469人，死亡人數為356人，粗死亡率已下降至0.098%，與流感死亡率相若。

5月起死亡率已降至0.098%

梁栢賢說，分析數據要精準，死亡率會因病毒變異，社區感染情況，在不同階段會有所不同。他認為社會的免疫屏障已有增加，以現時香港感染的情況，從5月至今死亡率是與流感相若。