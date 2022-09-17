陳日君等涉612基金案　消息指主審法官染疫　案押後至周三開審

天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等6名與612人道支援基金相關人士，涉未有在指定期限申請註冊或豁免註冊社團的案件，原定於下周一(19日)在西九龍法院開審，據悉，因負責審理的裁判官嚴舜儀日前染上新冠肺炎，案件需要押後。根據司法機構的資料，案件已改在9月21日(周三)審理。



6名被告：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩，及施城威，被票控於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為名為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明限時內遵守香港法例第151章《社團條例》第5（1）條的規定。

消息指裁判官嚴舜儀因感染新冠肺炎，612基金案需要押後開審。（資料圖片）

辯方律師早前已透露，會爭議涉案「基金」是否屬社團，及眾被告是否社團幹事，料結案陳詞會花較長時間，案件雖然安排了5天的審期，亦在10月及11 月預留了4天讓律師作陳詞。

案件編號：WKS 4829-4834/2022

陳日君、吳靄儀及何韻詩均為案中被告。(詳看下圖)