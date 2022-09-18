13歲來港元朗長大立志當警員　最高榮譽銀雞頭畢業：享受地獄訓練

警察學院昨早（17日）舉行結業會操，35名見習督察及58名學警，在警務處副處長（管理）周一鳴檢閱下，順利從學堂畢業，成為「新紮師兄」。58名學警中，25歲的韓世杰榮獲薜富盃及俗稱「銀雞頭」的香港警隊銀笛獎畢業。



韓世杰、阿杰是一名新移民，13歲從廣東移居到香港，語言雖然無障礙，但文化差異亦令其無所適從。他表示，到港後參加元朗區少年警訊，在本身是警員的空手道師父及其他警員鼓勵下，亦立志成為一名警員，畢業後即投考警隊。喜歡挑戰的阿杰，面對27周的「地獄訓練」，有兩字評價：「享受！」



阿杰2011年來港升讀中一，並在元朗區定居。他表示，自己在廣東均使用廣東話，故來港後並無語言壓力，但卻對香港文化一竅不通，例如飲食文化等，對投入生活有一定困難。

來港後參加元朗少年警訊 融入新生活兼受啟發立志考警隊

阿杰說，來港後參加元朗區少年警訊，並參加不少活動，助其結識很多本地朋友，尤其對空手道班感興趣。他說，空手道班的師父是警務人員，透過師父及少年警訊其他警員，吸收不少警務知識，亦對嚮往警隊工作，遂去年從香港恒生大學中文系畢業後，隨即投考警隊。

韓世杰11歲從內地來港，因參加少年警訊，決心投考警隊。（盧翊銘攝）

主動日夜加操 享受27周訓練生活

他表示，學堂訓練長達27周，一開始亦感覺很長，步操、槍械訓練等更從未接觸過：「所以係休息時間、夜晚時間加操，私下訓練，一開始覺得辛苦，開始調整心態。」喜愛新事物、新挑戰的他，漸漸習慣學堂訓練生活，更形容對是一段令人「享受、難忘」的經歷。

冀以中立角度理性討論「721事件」

在元朗成長的他談及「721事件」看法，稱見到周邊環境被破壞，希望用中立態度看待事件，並作出理性討論。結業後，阿杰即將被派位駐守上水分區，擔任軍裝巡邏警員，他希望專注現時工作，累積經驗，以易地而處的態度處理警民關係。

見習督察班班主任、總督察黃兆彰表示，自己作為教官，並不看重數字，最重要是能聘請「啱嘅人」。（盧翊銘攝）

結業人數減 教官稱不看重數字：請得多不如請得啱

今屆結業的見習督察連同學警相加不足100人，見習督察班班主任、總督察黃兆彰表示，自己作為教官，並不看重數字，最重要是能聘請「啱嘅人」：「招聘數字好好，但請到唔啱嘅人都有佢問題，數字多與少完全唔係我關注地方。」