天秤手嘆工時長勞動又傷神　聞工業意外感心驚：可能下一個係你

天秤手從地面爬上天秤的操作室，動輒需要十數分鐘，途中要手腳並用，到達操作室時，雖未正式開始工作，已汗流浹背。

入行逾20年的天秤手李先生（化名）說，天秤手看似人工高，但工時長，需要勞動又傷神，長時間留在操作室內欠走動，也令不少天秤手出現痛症。李先生提到近日安達臣道房協地盤嚴重工業意外慘劇，坦言身為行內一員亦感到害怕，「可能經歷嘅下一個會係你。」他期望當局查明事件原因，避免同類慘劇再發生。



▼天秤手工時長，長期留在操作室▼



天秤手工作辛苦 不少具資歷天秤手轉型

從事建造業逾20年的李先生指，自己是首批在香港登記並領取工人證的天秤手，但他坦言很多同期的天秤手已開始轉型，從事其他工作，減少操作天秤，「費事咁辛苦，爬高爬低始終都辛苦。」

上落天秤需時 寧願在天秤上食飯

李先生說，每日工作單單是「開工」爬上天秤的操作室，過程中要手腳並用，動輒需要十數分鐘，已經是相當的體力勞動，「你上到去都基本上濕晒㗎喇個人，上到去又無涼沖。」

上落天秤需時，令很多天秤手寧願選擇在天秤上食飯，「譬如你得一個鐘頭食飯，上去三個字，落嚟三個字，期間你仲一定會濕晒身，無咁嘅必要喇，不如吊個飯盒上嚟。」除了在天秤上食飯，李先生指，天秤手也甚少落地去廁所，大小二便大多都會在天秤上「自己諗辦法解決」。

▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



+ 1

工時長屬尋常 試過連踩21小時

而天秤手的工時長，除了朝七晚七的「12碼」，還有俗稱「711」、即朝七晚十一的工作時間。李先生更試過幾次因為特殊情況，在天秤上連踩21小時工作，「日以繼夜、夜以繼日，無落過嚟，仲要係無收工喎個日，唔係6點、7點收工，做到凌晨3、4點……直落到第二日有人頂你為止。」

▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



+ 2

日以繼夜、夜以繼日，無落過嚟，仲要係無收工喎個日，唔係6點、7點收工，做到凌晨3、4點……直落到第二日有人頂你為止。 李先生

操作天秤感覺似坐船 不少同行現痛症

雖然已入行多年，但李先生坦言，在天秤上高空工作，始終會感到害怕，並形容在操作室內那種搖搖晃晃的感覺似坐船，「點解唔驚呀，個天秤始終會郁架嘛。」加上長期在操作室工作，久坐不動，眼晴長期用神地望向地面，令不少天秤手的頸椎、腰骨出現不同程度的痛症，「基本上你成個上晝都唔係好郁，你揸呢啲（天秤）係郁隻手，個頭同隻手，基本上無咩身體地方郁。」

見工業意外感心驚 「可能經歷嘅下一個會係你」

提到安達臣道房協地盤天秤（即塔式起重機）倒冧，李先生說，事發後隨即收到不少電話，也有朋友傳來現場影片，「梗係驚啦，基本上都係自己有份（做相關行業），可能經歷嘅下一個會係你，點搞呀，無人知架喎呢啲嘢。」

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成三死六傷，消防坍塌搜救專隊出動拯救。（鄭子峰攝）

促當局查明成因 避免同類事件

李指出，據他經驗天秤手因錯誤操作「整冧」天秤不容易、甚或不太可能，相信事件與天秤手操作有關的可能性極低。李續指，地盤用的天秤在使用前經過設計、測試、驗收等程序，認為今次的嚴重工業意外中，應該是有人出錯，期望當局查明出錯部份，「呢啲真係一單都嫌多，咁恐怖，死幾個人，真係好驚。」

另一位從事建造業逾20年、持有天秤工人證的工友陳先生（化名）也提到，雖然天秤手已預計工作有一定風險性，但天秤手不會參與天秤的搭建過程，而天秤理論上在使用前已經過測試、有專業人士簽發證書，促當局要查明事件找出事故原因，甚或應考慮加重罰則，令參與搭建天秤的人都「緊張啲」，避免再有同類事件。

呢啲真係一單都嫌多，咁恐怖，死幾個人，真係好驚。 李先生