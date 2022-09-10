安達臣道冧天秤｜精進建築擬申地盤復工　勞工處：須信納危害已除

安達臣道房協地盤天秤倒冧，導致三死六傷，當局在事故後向涉事地盤，及同一承建商精進建築的多個地盤發出暫時停工通知書，停止地盤內的天秤運作。有指，精進建築將向勞工處申請撤銷停工通知，勞工處今日（10日）回覆指，要待處方信納承建商已採取足夠安全措施消除有關危害，才可復工。處方續指，正全速進行調查，以確定意外成因，並查找有關持責者的法律責任。



就全港地盤天秤的排查工作，處方稱會盡快完成該項特別執法行動，排查時會特別留意天秤的豎立及支承情況，如發現不符要求，會即時發出暫時停工通知書，並會考慮在不給予警告的情況下提出檢控。



▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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精進建築旗下10個有使用天秤地盤停工

勞工處表示高度關注今次的致命工作意外，在事故發生當日（7日）即時向有關承建商精進建築發出暫時停工通知書，停止該地盤所有天秤的運作；並在翌日（8日）巡查精進建築九個有使用天秤的地盤，同樣發出暫時停工通知書，須停止所有天秤的運作。

有指精進建築擬申撤停工通知 勞處：須採取足夠安全措施

有傳媒報道提到，精進建築將向勞工處申請撤銷停工通知，勞工處在回覆中提到，相關停工通知，會直至處方信納有關承建商已採取足夠安全措施消除有關危害，才可復工。

觀塘安達臣道地盤發生塌天秤奪命工業意外，倒塌意外的天秤則屬於「永茂機械」，董事兼股東陳卓添亦曾牽涉2007年銅鑼灣三越百貨舊址地盤塌天秤兩死五傷的慘劇。（鄭子峰攝）

勞工處：正全速進行調查 查找持責者法律責任

就今次的致命工作意外，勞工處稱正全速進行調查，以確定意外成因，並查找有關持責者的法律責任，若調查發現有違例事項，定會依法處理。由於有關調查工作仍在進行，處方表示不宜提供有關個案的相關資料。

全港天秤排查會特別留意天秤豎立及支承情況

勞工處續指，在9月7日展開特別執法行動，針對性巡查全港設有天秤的其他建築地盤，檢視是否符合相關安全法例及《安全使用塔式起重機工作守則》的要求，尤其特別留意天秤的豎立及支承情況。

若發現有不符合法例或工作守則的要求，會即時發出暫時停工通知書，並會考慮提出檢控，而不會給予警告。勞工處指，會盡快完成該項特別執法行動。據處方早前的回覆，現時香港約有185個建築地盤設有天秤，總數量約有380部。

▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼

