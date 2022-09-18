甯漢豪：政府續促進改善公共空間　曾邀逾百市民街頭投票表達願景

優質的公共空間是宜居城市不可或缺的一環，發展局局長甯漢豪今（18日）於局長網誌表示，香港高度城市化，樓宇及人口密集，明白市民渴望優質及暢通易達的公共空間，港府將繼續秉持開放的思維，檢視現行政策、指引、功能、設計、管理等，為市民塑造一個優質的生活環境及宜居的社區。

她強調，政府會擔當促進者角色，推動各界合作及共同努力，使公共空間不僅具備其功能性，並廣受普羅大眾歡迎。建築署去年起舉行為期一年的改善香港公共空間設計項目，與持分者及公眾探討以創新思維設計公共空間的可行性，包括邀請逾百位市民透過街頭投票，表達對公共空間的想法及願景。



建築署「空間大可能！公共空間設計研討會」，匯聚多位香港及國際專家，共同探討如何以創新思維來設計公共空間。（發展局「局長網誌圖片）

甯漢豪以「為香港創造更多優質公共空間」於局長網誌撰文，提及建築署去年起舉行「空間大可能！公共空間設計可能」的大型項目，並以實地考察、文獻探討及工作坊等形式，聚焦探討休憩處、公園、遊樂場、海濱長廊等六種公共空間的設計。

壓軸活動「空間大可能！公共空間設計研討會」已於日前舉行，共有六位香港及國際專家分享案例和意見，探討如何以創新思維來設計公共空間，當中有本地創作室與學者分享帶領逾千位兒童參與設計公共空間的經驗；本地藝術團體介紹如何利用觀塘繞道下的空置用地推廣創意藝術文化；跨國建築公司的代表亦講解如何把亞洲的經驗應用到其他國際城市的項目上；聯合國人類住區規劃署的代表則分享其跨界別合作，還有來自北京、紐約、墨爾本的建築師及專家探討公共空間的發展路向。甯漢豪指，相信是次研討會為各地專家提供交流的平台，分享最佳作業方式，亦讓本地業界汲取經驗，擴闊視野。

建築署總工程策劃經理鄞俊旭則表示，另有逾300位政府及非政府機構代表、學者，以及不同界別人士參加工作坊，模擬參與公共空間項目的構思、設計、採購、使用，以至後期跟進，以認識建設公共空間時可能遇到的問題及解決方法。項目團隊亦邀請了逾百位市民透過街頭投票表達對公共空間的想法及願景。

建築署項目團隊邀請逾百位市民透過街頭投票表達對公共空間的想法及願景。（發展局「局長網誌圖片）

建築署舉行名為「空間大可能！公共空間設計可能」的大型項目，探討休憩處、公園、遊樂場、海濱長廊等六種公共空間設計可行性。（發展局「局長網誌圖片）

鄞俊旭表示，在整個跨部門及跨界別的活動中，建築署邀請了其他部門同事、公共空間使用者、設計及管理專才、企業、非政府組織等，一起探討如何改善香港公共空間設計。項目團隊收集了他們對使用及管理公共空間的意見，並參考聯合國人類住區規劃署優質公共開放空間的標準，度身訂造一套專為更新及建造未來公共空間的設計工具，包括「空間大可能！設計思維工具包」及「空間大可能！設計指南」，為香港可持續發展的公共空間提供設計方向及多個「可能」。

他續說，項目團隊正編寫有關的工具包和指南，完成後將會上載到建築署網站，讓公眾免費下載。設計思維顧問林美華表示，香港現時有不少公共空間需要翻新及提升設施，項目團隊希望設計指南及工具包令每位持份者均有一套簡易及快速的工具，讓他們成為公共空間的設計師。

甯漢豪總結稱，要提升本港的宜居度，優質的公共空間實屬都市體驗中不可或缺的一環，將繼續秉持開放的思維，檢視有關公共空間的現行政策、指引、功能、設計、管理等，為市民塑造一個優質的生活環境及宜居的社區。