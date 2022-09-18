將軍澳茵怡花園、屯門大興花園等污水呈陽性　四地區派25萬套快測

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今（18日）公布，因應西貢區將軍澳、大埔區、屯門區及觀塘區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



涉及的屋苑包括將軍澳怡心園及茵怡花園、大埔富亨邨、屯門翠鳴臺及大興花園第一至二期，以及觀塘順緻苑等。



▼9月18日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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港府發言人今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．西貢區 — 怡心園、茵怡花園、浩明苑、欣明苑、英明苑、景明苑及景林邨

．大埔區 — 富亨邨

．屯門區 — 井頭中村、井頭上村、舊墟村、翠鳴臺、卓爾居、大興花園第一至二期、康德花園、翠林花園及青賢街與新青街附近一帶住宅

．觀塘區 — 順緻苑

屯門區污水檢測呈陽性範圍。（政府新聞網）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

當局又指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼

