許樹昌指疫情呈下降：好多地方都係0.1%死亡率　料確診維持4位數

世界衛生組織近日指疫情結束在望，本港專家亦就新冠死亡率隔空「駁火」，前醫管局行政總裁梁栢賢認為最近疫情死亡率不足0.1%，與流感相若。但醫務衛生局局長盧寵茂不點名批評，有人指新冠如同流感會令市民誤解，又指「永遠食花生嘅人講就易」。

今日（18日）政府專家顧問之一的許樹昌在電視節目表示，本港疫情的確呈現下降趨勢，病毒即時繁殖率低於1，參考新加坡經驗，預料香港會繼續維持低4位數的確診數字。他又相信只要本港無全新變種病毒、接種率高，加上不少市民在染疫後有混合免疫保護，死亡率將越來越低。

至於新冠與流感死亡率是否相約？許表示，「而家好多地方都係接近0.1%死亡率。」許樹昌又表明，輸入個案比例少於2%，如果未來一兩星期單日確診數字持續下跌，醫療系統又能承受，政府可考慮逐步放寬檢疫安排，如「0+7」，甚至考慮取消入境人士上機前做核酸檢測要求。



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許樹昌今日在無綫節目《講清講楚》表示，根據世衛數字顯示，過去一周，全球確診數字下跌了28%，最新死亡數字比之前一周少22%，世衛亦指疫情結束在望。

結束疫情不等同病毒消失

惟許樹昌強調，「結束在望」只是指世衛因確診數字及死亡率下降、打針率提高，擬從全球緊急重大關注名單剔除新冠疫情，「唔係話疫情會消失或者病毒會消失」，世衞亦鼓勵世界各地繼續提升接種率。

許樹昌表示，本港疫情呈現下降趨勢，病毒即時繁殖率低於1，預料香港會繼續維持低4位數的確診數字。（資料圖片）

他指，本港疫情走勢逐漸回落，呈向下趨勢，病毒即時繁殖率低於1，但預料香港會繼續維持低4位數的確診數字。他解釋，以新加坡為例，當地接種率高，高峰時期每日新增1.6至1.7萬宗個案，但最近回落後仍維持在2,000宗左右個案，相信本港亦有類似走勢。至於冬季會否再爆發，要視乎會否有新變種病毒出現。如市民接種疫苗，疫情會相對容易受控。

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死亡率越來越低

他又相信如本港無全新變種病毒、接種率高，加上不少市民在染疫後有混合免疫保護，死亡率將越來越低。至於新冠與流感死亡率是否相約？許樹昌僅指，「而家好多地方都係接近0.1%死亡率。」

但他強調一老一幼接種率未夠理想，仍要提高接種率，尤其是80歲以上長者僅有53%打三針，建議政府或考慮以現金誘因，例如電子消費券吸引長者打針，減少重症死亡機會。

入境檢疫可由「0+7」開放放寬

許又提到，每日輸入個案比例遠低於2%，98%輸入個案亦能夠在抵港七日內發現。如果未來一兩星期單日確診數字持續下跌，醫療系統能承受，政府可考慮逐步放寬檢疫安排。他預料政府應該從「0+7」開始放寬，如社區個案沒有出現反彈，「0+7」將逐步縮減。

另外，被問及有人認為政府可考慮取消入境人士上機前核酸檢測要求，許樹昌認同不少地方未必能安排旅客在當地上機前48小時做核酸檢測，而既然抵港已經要做核酸檢測，入境人士亦最少打兩針，加上抵港三日內已能找到約40%確診個案，故認為可取消回港上機前做核酸檢測要求。