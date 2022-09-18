陳茂波料赤字逾1000億元　較預測多近一倍　財政儲備或跌至8000億

受防疫措施影響，香港至今通關仍然無期，經濟持續疲弱。財政司司長陳茂波今日（18日）於網誌表示，估計2022／23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，較今年預算案所估算的多近一倍。他直言，這將是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄，而且政府的財政儲備或會進一步降至8,000億元的邊緣。

陳茂波表示，收入減少及開支上升，而且外圍政經環境複雜多變，本港經濟前景仍然充滿挑戰，展望未來數季的經濟仍然嚴峻。他續指，雖然10月發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用，但經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，並重申跨境往還是恢復經濟動力的核心所在。



疫情下香港市道冰封：



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陳茂波以「穩慎理財 進退有度」為題發表網誌。他表示，在經濟低迷下，可以預期政府的收入將不如預期，但開支卻有上升，本年度的財政狀況將較預期差，估計2022／23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元，亦將是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄，政府的財政儲備屆時或會降至8,000億元的邊緣，假如不計算將發行的350億元綠色債券，赤字情況將更為嚴重。

印花稅收或較預期減三分之一

陳茂波續指，今年收入較預期少，印花稅方面，今年4至8月份港股平均每日成交額的1,170億元，較去年同期少26%；今年度首四個月的住宅樓宇成交量亦減少37%。受股票和樓市疲弱，印花稅收入或比預期少約三分之一。

此外，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠，四月份更曾有住宅地皮流標。

疫情下的香港機場



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在開支方面，他指有顯著增大，計及年初預算案中總額逾1,700億元的逆周期措施，已令財政年度估計錄得超過560億元赤字，但仍未包括其後推出、涉資430億元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

陳茂波表示，預計會錄得逾1000億元赤字。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波表示，在收入減少及開支上升之下，加上外圍政經環境複雜多變，經濟前景仍然充滿挑戰，展望未來數季的經濟環境仍然嚴峻。不過他亦指，現時情況已較上半年稍為回穩，失業率由2至4月份的5.4%今年高位，逐步回落至5至7月份的4.3%；總失業人數亦由20萬逐步回落到17萬人以下，預期改善勢頭可以持續。

他續指，10月1日發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用及乘數效應，但經濟改善的關鍵，是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷將是恢復經濟動力的核心所在。