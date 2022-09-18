確診大廈｜增3628幢沙田區最多　淺水灣松苑、何文田KADOORIA上榜

香港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增7,322宗確診個案，同時新增3,628幢大廈有居民確診或七日內再有人染疫，當中以沙田區佔最多，達364幢；其次是元朗區，涉及340幢，當中嘉湖山莊有25幢上榜。



此外，最新名單也涉及不少豪宅，當中有薄扶林的AQUA 33 2座；淺水灣松苑；大潭的紅山半島1座、9座及洋房；何文田KADOORIA、天鑄、皓畋3座、6座及8座、半山壹號12號及17號等。



▼9月17日 部份確診大廈▼



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根據最新確診大廈名單，合共涉及10,454幢大廈，該些大廈過去7天曾出現確診者。而截至昨日仍有呈報新個案的大廈，全港共有3,628幢大廈上榜。

嘉御山、壹號雲頂、玖瓏山等有大廈上榜

在新上榜的3,628幢大廈中，當中以沙田區佔多，合共有364幢，包括大圍的嘉御山3座、壹號雲頂2座、珀玥；火炭晉名峰B座、樂林小築、華翠園23座及26座；九肚山的玖瓏山日瓏閣1座、3座等；馬鞍山的雲海香海臺3座等。

該區有不少屋苑的多幢大廈同時上榜，其中錦豐苑有9幢；銀禧花園有8幢；翠擁華庭佔7幢；而錦泰苑、錦英苑及顯徑邨亦有6幢。

此外，該區亦有宿舍在名單內，當中有科學園的「創新斗室」宿舍。

▼9月17日 確診大廈名單▼



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嘉湖山莊共25幢上榜

而排行第二的則為元朗區，合共佔340幢，當中嘉湖山莊有25幢上榜，分佈在景湖居、樂湖居、美湖居、翠湖居、賞湖居、麗湖居；而天恒邨亦有13幢；天富苑、天瑞邨、天頌苑則有11幢在名單內。

馬哥孛羅香港酒店等11間酒店有人染疫

除了住宅外，名單內亦涉至少11幢酒店，包括The Aberdeen By Dash Living、M1酒店、九龍海逸君綽酒店、君立酒店、旭逸酒店.荃灣、海灣軒海景酒店、港威酒店、智選假日酒店、逸林酒店、馬哥孛羅香港酒店、青逸酒店、港島海逸君綽酒店。

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多幢紀律部隊宿舍中招 包括警察學院女警宿舍

此外，多幢紀律部隊宿舍有人染疫，其中在九龍區，分別有黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座、豐盛街紀律部隊宿舍1座；西九龍紀律部隊宿舍2座；秀茂坪紀律部隊宿舍1座、觀塘紀律部隊宿舍2座；九龍城督察級警察宿舍B座。

在新界區，則有消防處百勝角已婚人員宿舍1、3及4座；青衣已婚警察宿舍B座；上水警察宿舍1座；荔景紀律部隊宿舍1座及3座；屯富路紀律部隊宿舍、屯門湖康警察宿舍1及2座；元朗警察已婚宿舍。

港島區有南區的香港警察學院女警宿舍、懲教署職員宿舍1座及2座；柴灣已婚警察宿舍2座。

學生宿舍上榜

另外，學生宿舍亦有城市大學學生宿舍、香港教育大學駐校職員宿舍、香港理工大學學生宿舍(何文田)、香港理工大學學生宿舍賽馬會樓、香港恒生大學賽馬會住宿書院。

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