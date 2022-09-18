疫情｜增7322宗確診　23死創5個月新高　疫情走勢見平穩

本港今日（18日）新增7,322宗確診個案，另再呈報多23宗死亡個案。翻查資料，過去本港的死亡數字維持低位多月，對上一次連「二字頭」已是4月21日，即今次是約5個月後單日最多死亡個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近期疫情個案在9月8日本地個案的10,910宗到達頂峰，現時評估疫情走勢是穩定，暫時看不到反彈，呼籲市民不要因為數字跌就掉以輕心，社區傳播仍是高位。



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本港今日新增7,190宗本地個案，另新增132宗輸入個案，即合共新增7,322宗確診個案。現有2,650人確診病人留醫，累計56名危殆病人，51名嚴重，其中16名危殆病人正在深切治療部。

死亡數字5個月後重上「二字頭」

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，醫管局再呈報多23宗死亡個案，涉18男5女，年齡介乎58至94歲，當中有17人未完成接種三劑疫苗，即第五波的死亡個案累計達9,678宗。

翻查資料，在4月21日，本港當日的死亡數字達26人，隨後一直未有破超過20宗或維持單位數，即今次是約5個月後單日最多。

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何婉霞表示，有兩宗死亡個案相對較年輕。其中一位是58歲女士，本身患有癌症，癌症已轉移到多個器官，其中肺部及心臟有積水，故癌症已相對較末期。

另一位則是75歲男士，患有復發化膿性膽管炎，8月28日的核酸測試呈陽性，CT值22。該病人雖然曾反覆治療膽囊膽管，但後來膽囊膽管發炎，當時CT已達35。何婉霞認為，患者主要是因膽管發炎，並引致敗血病而離世。

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9月8日個案達高峰 疫情走勢現趨平穩

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時評估疫情走勢是穩定，暫時看不到反彈，以本地個案的7,190宗來看，這數字初步反映中秋假期後狀況。回看9月2日至8日的本地個案，每日大概10,090宗個案，7天移動平均數字在9月8日到達頂峰（本地10,910宗及輸入181宗），之後7日移動平均數字向下，9月11日至17日平均每日7783宗。

他預期每日數字仍會有上下波動，會繼續監察，確定疫情到達頂峰、進入平台期，或有下降趨勢，但呼籲不要因為數字跌就掉以輕心，社區傳播仍是高位，重申要把握時間打齊針，提升社會屏障。

5間院舍呈報6宗院友確診

變異病毒株方面，BA.4或5佔整體個案81%，其中BA.5已佔74.8%。此外，衞生防護中心收到3間老人院和2間殘疾院舍的報告，合計6名院友確診，有69人被列為密接觸者。包括：

老人院確診個案：

九龍城安嶺護老院，2院友；

屯門明恩護老院， 1院友；

沙田順恩護老中心（新田圍）， 1院友。

殘疾院舍確診個案：

葵涌明愛景康居，1院友；

黃大仙香港心理衛生會樂富宿舍，1院友。