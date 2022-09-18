疫苗｜楊何蓓茵一連兩日上門鼓勵打針　稱成功鼓勵不少長者打針

本港今日（18日）新增7,322宗確診，再多23人離世，死亡人數再創5月新高。公務員事務局局長楊何蓓茵一連兩日到訪黃大仙慈康邨及慈民邨，展開「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」。她在社交媒體表示，上門探訪期間成功鼓勵長者打針，為此感到十分高興。為方便願意打針的長者，政府特意在今日舉辦疫苗接種日，並在屋邨附近物色了一間小學禮堂，變身成流動疫苗接種站，供行動自如的長者和區內居民到場接種。



▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



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楊何蓓茵在Facebook發文表示，昨日上門探訪過的三位長者，在聽完她講解接種新冠疫苗的好處後，均願意打針，其中兩名長者選擇在今日前往政府特設的流動疫苗接種站打針。

楊今日前往流動接種站，再次探望這兩位長者。其中70多歲獨居的王伯，本身有長期病患，因憂慮接種新冠疫苗有風險而對打針卻步，經過昨日的上門探訪後，他願意帶同常服用的藥物來到接種站，進一步諮詢當值醫生的意見。醫生認為其適合打針，於是王伯放心接種了第一針科興疫苗，並表示很期待日後去酒樓飲茶。

另一長者談婆婆已屆90歲，平日較少外出，認為沒有打針的必要。經過昨日的探訪後，她選擇再與親人商量，終於決定接種科興疫苗。談婆婆表示，打完針身體沒有不適，期望將來可與孫兒常相見，一家人外出聚餐享受天倫之樂。

楊何蓓茵表示，成功鼓勵不少長者打針，因此政府特意在今日舉辦疫苗接種日，在屋邨附近物色了一間小學禮堂，變身成流動疫苗接種站，讓行動自如的長者和區內居民，到場接種。場內有齊科興疫苗和復必泰疫苗可供選擇，而且不限於服務未曾接種過疫苗的長者，更歡迎市民前來接種任何針數的疫苗，，又指網上預約及即場登記打針的反應都非常踴躍。

至於行動不便或有其他需要的長者，局方亦安排「疫苗到戶接種服務」，上門為他們打針。