強制檢測｜增65幢 涉帝柏海灣、將軍澳中心等 峻弦5廈全部上榜
本港疫情持續，醫務衞生局今晚（17日）發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈上榜。當中55幢涉有較多確診者居住，沙田區共9幢上榜，為18區之中最多；其次為西貢區及觀塘區，分別有7幢及6幢上榜。上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括啟德嘉匯9座、將軍澳維景灣畔7座、銅鑼灣光明臺1座及大角咀帝柏海灣等。
另外，有10幢大廈因污水樣本呈陽性上榜，包括9幢位於黃大仙區的大廈，其中5幢為牛池灣峻弦，鑽石山海港花園亦佔4幢；另有一幢為北區的上水彩園邨彩麗樓。
▼9月17日強制檢測公告▼
55幢涉有確診居住的強檢大廈中，沙田區佔9幢，為18區之冠。沙田區上榜大廈全部均為公共屋邨或居屋屋苑，包括馬鞍山錦豐苑錦蓉閣、錦泰苑錦晶閣、廣林苑興林閣、沙田水泉澳邨修泉樓及城泉樓及大圍顯徑邨顯德樓等。
西貢區為第二多區份，共7幢大廈上榜，全部為將軍澳大廈，包括蔚藍灣畔7座、維景灣畔7座、將軍澳中心9座、富寧花園5座及富康花園2座等；至於觀塘區亦有6幢上榜，包括藍田平田邨平美樓、秀茂坪邨秀程樓及油塘高翔苑高瑞閣等。
▼9月17日部份強制大廈▼
港島方面，灣仔區、東區及南區均有大廈上榜，合共10幢大廈。南區大廈包括薄扶林學士臺3座、鴨脷洲利東邨東逸樓及黃竹坑南濤閣2座等；東區亦有筲箕灣耀東邨耀樂樓及興東邨興康樓等。
上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括啟德嘉匯9座、將軍澳維景灣畔7座、銅鑼灣光明臺1座、大角咀帝柏海灣、鰂魚涌太古城春櫻閣及康山花園4座等。
▼各區流動採樣站（截至9月17日）▼
另外，10幢大廈因污水樣本呈陽性上榜，包括9幢位於黃大仙區的大廈，其中5幢為牛池灣峻弦，涉及該屋苑全部大廈，即第1、2、3、5及6座（該屋苑沒有第4座）；鑽石山海港花園1至3座均上榜，還有牛池灣曉暉花園3座。另有一幢為北區大廈，為上水彩園邨彩麗樓。
政府明日（18日）將於南區華貴邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至下周一（19日）。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。
9月17日強制檢測大廈：
藍田平田邨平美樓
藍田平田邨平信樓
油塘高翔苑高靜閣
油塘高翔苑高瑞閣
秀茂坪曉麗苑曉星閣
秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
銅鑼灣大坑道 5 號光明臺 1 座
東涌滿東邨滿泰樓
葵涌雍雅軒 1 座
葵涌葵盛東邨盛富樓
葵涌葵涌邨百葵樓
青衣長安邨安泊樓
鑽石山鳳德邨硃鳳樓
橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
黃大仙天馬苑駿威閣
牛池灣瓊山苑瓊碧閣
牛池灣嘉峰臺 3 座
長沙灣麗翠苑麗榕閣
長沙灣昇悅居 5 座
深水埗富昌邨富悅樓
薄扶林學士臺 3 座
鴨脷洲利東邨東逸樓
黃竹坑南濤閣 2 座
香港仔華貴邨華賢樓
大角咀帝柏海灣 5 座
鰂魚涌康山花園 4 座
鰂魚涌太古城春櫻閣
筲箕灣耀東邨耀樂樓
筲箕灣興東邨興康樓
柴灣富景花園 3 座
馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
馬鞍山錦龍苑龍欣閣
馬鞍山錦泰苑錦晶閣
沙田廣林苑興林閣
沙田康林苑園林閣
沙田水泉澳邨修泉樓
沙田水泉澳邨城泉樓
大圍顯徑邨顯德樓
大圍美松苑麗松閣
將軍澳蔚藍灣畔 7 座
將軍澳翠林邨欣林樓
將軍澳維景灣畔 7 座
將軍澳富寧花園 5 座
將軍澳富康花園 2 座
將軍澳將軍澳中心 9 座
將軍澳和明苑和逸閣
粉嶺嘉福邨福泰樓
粉嶺華明邨康明樓
天水圍天頌苑頌亭閣
天水圍天愛苑愛潮閣
天水圍天晴邨晴喜樓
大埔廣福邨廣智樓
大埔富亨邨亨榮樓
大埔大元邨泰民樓
九龍城嘉匯 9 座
污水陽性強檢大廈：
牛池灣峻弦 1 座
牛池灣峻弦 2 座
牛池灣峻弦 3 座
牛池灣峻弦 5 座
牛池灣峻弦 6 座
牛池灣曉暉花園 3 座
鑽石山海港花園 1 座
鑽石山海港花園 2 座
鑽石山海港花園 3 座
上水彩園邨彩麗樓