強制檢測｜增65幢　涉帝柏海灣、將軍澳中心等　峻弦5廈全部上榜

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（17日）發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈上榜。當中55幢涉有較多確診者居住，沙田區共9幢上榜，為18區之中最多；其次為西貢區及觀塘區，分別有7幢及6幢上榜。上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括啟德嘉匯9座、將軍澳維景灣畔7座、銅鑼灣光明臺1座及大角咀帝柏海灣等。



另外，有10幢大廈因污水樣本呈陽性上榜，包括9幢位於黃大仙區的大廈，其中5幢為牛池灣峻弦，鑽石山海港花園亦佔4幢；另有一幢為北區的上水彩園邨彩麗樓。



▼9月17日強制檢測公告▼



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55幢涉有確診居住的強檢大廈中，沙田區佔9幢，為18區之冠。沙田區上榜大廈全部均為公共屋邨或居屋屋苑，包括馬鞍山錦豐苑錦蓉閣、錦泰苑錦晶閣、廣林苑興林閣、沙田水泉澳邨修泉樓及城泉樓及大圍顯徑邨顯德樓等。

西貢區為第二多區份，共7幢大廈上榜，全部為將軍澳大廈，包括蔚藍灣畔7座、維景灣畔7座、將軍澳中心9座、富寧花園5座及富康花園2座等；至於觀塘區亦有6幢上榜，包括藍田平田邨平美樓、秀茂坪邨秀程樓及油塘高翔苑高瑞閣等。

▼9月17日部份強制大廈▼



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港島方面，灣仔區、東區及南區均有大廈上榜，合共10幢大廈。南區大廈包括薄扶林學士臺3座、鴨脷洲利東邨東逸樓及黃竹坑南濤閣2座等；東區亦有筲箕灣耀東邨耀樂樓及興東邨興康樓等。

上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括啟德嘉匯9座、將軍澳維景灣畔7座、銅鑼灣光明臺1座、大角咀帝柏海灣、鰂魚涌太古城春櫻閣及康山花園4座等。

▼各區流動採樣站（截至9月17日）▼



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另外，10幢大廈因污水樣本呈陽性上榜，包括9幢位於黃大仙區的大廈，其中5幢為牛池灣峻弦，涉及該屋苑全部大廈，即第1、2、3、5及6座（該屋苑沒有第4座）；鑽石山海港花園1至3座均上榜，還有牛池灣曉暉花園3座。另有一幢為北區大廈，為上水彩園邨彩麗樓。

政府明日（18日）將於南區華貴邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至下周一（19日）。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

9月17日強制檢測大廈：

藍田平田邨平美樓

藍田平田邨平信樓

油塘高翔苑高靜閣

油塘高翔苑高瑞閣

秀茂坪曉麗苑曉星閣

秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

銅鑼灣大坑道 5 號光明臺 1 座

東涌滿東邨滿泰樓

葵涌雍雅軒 1 座

葵涌葵盛東邨盛富樓

葵涌葵涌邨百葵樓

青衣長安邨安泊樓

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

黃大仙天馬苑駿威閣

牛池灣瓊山苑瓊碧閣

牛池灣嘉峰臺 3 座

長沙灣麗翠苑麗榕閣

長沙灣昇悅居 5 座

深水埗富昌邨富悅樓

薄扶林學士臺 3 座

鴨脷洲利東邨東逸樓

黃竹坑南濤閣 2 座

香港仔華貴邨華賢樓

大角咀帝柏海灣 5 座

鰂魚涌康山花園 4 座

鰂魚涌太古城春櫻閣

筲箕灣耀東邨耀樂樓

筲箕灣興東邨興康樓

柴灣富景花園 3 座

馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

馬鞍山錦龍苑龍欣閣

馬鞍山錦泰苑錦晶閣

沙田廣林苑興林閣

沙田康林苑園林閣

沙田水泉澳邨修泉樓

沙田水泉澳邨城泉樓

大圍顯徑邨顯德樓

大圍美松苑麗松閣

將軍澳蔚藍灣畔 7 座

將軍澳翠林邨欣林樓

將軍澳維景灣畔 7 座

將軍澳富寧花園 5 座

將軍澳富康花園 2 座

將軍澳將軍澳中心 9 座

將軍澳和明苑和逸閣

粉嶺嘉福邨福泰樓

粉嶺華明邨康明樓

天水圍天頌苑頌亭閣

天水圍天愛苑愛潮閣

天水圍天晴邨晴喜樓

大埔廣福邨廣智樓

大埔富亨邨亨榮樓

大埔大元邨泰民樓

九龍城嘉匯 9 座





污水陽性強檢大廈：

牛池灣峻弦 1 座

牛池灣峻弦 2 座

牛池灣峻弦 3 座

牛池灣峻弦 5 座

牛池灣峻弦 6 座

牛池灣曉暉花園 3 座

鑽石山海港花園 1 座

鑽石山海港花園 2 座

鑽石山海港花園 3 座

上水彩園邨彩麗樓

