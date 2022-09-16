強制檢測｜增65幢　涉半山雍景臺、煥然懿居　珀麗灣三幢上榜

中秋節假期過去，本港確診數字連日上升，醫務衞生局今晚（16日）發出最新一份強制檢測公告，有65幢大廈上榜。當中59幢涉有較多確診者居住，沙田區、元朗區及葵青區各有7幢上榜，為18區之中最多。上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括中西區半山豪宅雍景臺2座、紅磡煥然懿居2座及鴨脷洲海怡半島御翠居等，粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座亦上榜。

另外，有6幢大廈因污水樣本呈陽性上榜，包括3幢將軍澳大廈及3幢珀麗灣大廈。



▼9月16日強制檢測公告▼



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59幢涉有確診者居住的強檢大廈中，沙田區、元朗區及葵青區各佔7幢，為18區之中最多。其中沙田區包括水泉澳邨映泉樓及竹泉樓、大圍新翠邨新明樓及馬錦鞍苑寶鞍閣等；元朗區則有天水圍嘉湖山莊美湖居2座、天頌苑頌臺閣及元朗朗晴居13座等；葵青區則有青衣美景花園6座及葵涌石籬二邨石怡樓等。

至於港島方面，東區、中西區及灣仔區均有大廈上榜，合共7幢大廈需要檢疫。東區佔其中4幢，包括筲箕灣東熹苑景熹閣、柴灣新翠花園4座、鰂魚涌康景花園 A 座及柴灣漁灣邨漁順樓等；灣仔區亦有灣仔禮頓道1至7號愉景樓。

▼9月16日部份強制大廈▼



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上榜大廈中有不少是豪宅及中產屋苑，中西區唯一上榜的大廈位於半山羅便臣道，為雍景臺2座，屬西半山豪宅，據地產網站顯示，其單位成交價大部份要2,000萬元或以上，呎價逾兩萬元一呎。其餘私樓包括紅磡煥然懿居2座、鴨脷洲海怡半島御翠居、將軍澳新都城都會豪庭4座及黃大仙現崇山3A座等。此外，粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座亦榜上有名。

另有6幢大廈因污水樣本陽性而需要強檢，將軍澳及馬灣各佔3幢，將軍澳為頌明苑輝明閣及嘉明閣、顯明苑；馬灣3幢全為珀麗灣，涉及22座、23座及25座。

▼各區流動採樣站（截至9月16日）▼



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政府明日（17日）將於馬灣珀麗灣、葵涌安蔭邨及洪水橋洪福邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至星期日（18日）。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

強制檢測公告：



大埔富蝶邨斑蝶樓

大埔怡雅苑怡達閣

大埔富雅花園 4 座

沙田水泉澳邨映泉樓

大圍新翠邨新明樓

沙田廣林苑茂林閣

馬鞍山錦豐苑錦萱閣

馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

沙田水泉澳邨竹泉樓

沙田禾輋邨康和樓

粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 4 座

粉嶺欣盛苑欣暉閣

天水圍天頌苑頌澤閣

天水圍天華邨華萃樓

天水圍嘉湖山莊美湖居 2 座

天水圍天頌苑頌臺閣

元朗朗晴居 13 座

元朗馬田路38號怡豐花園 A 座

元朗洪福邨洪歡樓

屯門良景邨良傑樓

屯門田景路 38 號兆邦苑

屯門山景邨景麗樓

荃灣石圍角邨石菊樓

葵涌石籬二邨石怡樓

葵涌安蔭邨祥蔭樓

青衣青泰苑俊泰閣

東涌逸東二邨瑞逸樓

葵涌葵盛東邨盛強樓

青衣長安邨安潮樓

青衣美景花園 6 座

藍田康雅苑杏雅閣

觀塘安達邨智達樓

牛頭角彩盈邨盈富樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

慈雲山慈正邨正安樓

黃大仙現崇山 3A 座

黃大仙天馬苑駿康閣

牛池灣彩雲二邨明麗樓

黃大仙翠竹花園 12 座

黃大仙竹園南邨貴園樓

將軍澳廣明苑廣隆閣

將軍澳新都城都會豪庭 4 座

將軍澳翠林邨雅林樓

將軍澳彩明苑彩富閣

東涌逸東一邨漁逸樓

鴨脷洲利東邨東安樓

鴨脷洲海怡半島御翠居

筲箕灣東熹苑景熹閣

柴灣新翠花園 4 座

鰂魚涌康景花園 A 座

柴灣漁灣邨漁順樓

半山區羅便臣道70號雍景臺2座

灣仔禮頓道 1-7 號愉景樓

長沙灣長沙灣邨長欣樓

長沙灣李鄭屋邨信義樓

何文田何文田邨景文樓

九龍城東匯邨匯智樓

紅磡鶴園街 8 號煥然懿居 2 座



涉污水陽性大廈：



將軍澳頌明苑輝明閣

將軍澳頌明苑嘉明閣

將軍澳昭信路 6 號顯明苑

馬灣珀麗灣 25 座

馬灣珀麗灣 22 座

馬灣珀麗灣 23 座

