強制檢測｜增65幢 涉半山雍景臺、煥然懿居 珀麗灣三幢上榜
中秋節假期過去，本港確診數字連日上升，醫務衞生局今晚（16日）發出最新一份強制檢測公告，有65幢大廈上榜。當中59幢涉有較多確診者居住，沙田區、元朗區及葵青區各有7幢上榜，為18區之中最多。上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括中西區半山豪宅雍景臺2座、紅磡煥然懿居2座及鴨脷洲海怡半島御翠居等，粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座亦上榜。
另外，有6幢大廈因污水樣本呈陽性上榜，包括3幢將軍澳大廈及3幢珀麗灣大廈。
▼9月16日強制檢測公告▼
59幢涉有確診者居住的強檢大廈中，沙田區、元朗區及葵青區各佔7幢，為18區之中最多。其中沙田區包括水泉澳邨映泉樓及竹泉樓、大圍新翠邨新明樓及馬錦鞍苑寶鞍閣等；元朗區則有天水圍嘉湖山莊美湖居2座、天頌苑頌臺閣及元朗朗晴居13座等；葵青區則有青衣美景花園6座及葵涌石籬二邨石怡樓等。
至於港島方面，東區、中西區及灣仔區均有大廈上榜，合共7幢大廈需要檢疫。東區佔其中4幢，包括筲箕灣東熹苑景熹閣、柴灣新翠花園4座、鰂魚涌康景花園 A 座及柴灣漁灣邨漁順樓等；灣仔區亦有灣仔禮頓道1至7號愉景樓。
▼9月16日部份強制大廈▼
上榜大廈中有不少是豪宅及中產屋苑，中西區唯一上榜的大廈位於半山羅便臣道，為雍景臺2座，屬西半山豪宅，據地產網站顯示，其單位成交價大部份要2,000萬元或以上，呎價逾兩萬元一呎。其餘私樓包括紅磡煥然懿居2座、鴨脷洲海怡半島御翠居、將軍澳新都城都會豪庭4座及黃大仙現崇山3A座等。此外，粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座亦榜上有名。
另有6幢大廈因污水樣本陽性而需要強檢，將軍澳及馬灣各佔3幢，將軍澳為頌明苑輝明閣及嘉明閣、顯明苑；馬灣3幢全為珀麗灣，涉及22座、23座及25座。
▼各區流動採樣站（截至9月16日）▼
政府明日（17日）將於馬灣珀麗灣、葵涌安蔭邨及洪水橋洪福邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至星期日（18日）。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。
強制檢測公告：
大埔富蝶邨斑蝶樓
大埔怡雅苑怡達閣
大埔富雅花園 4 座
沙田水泉澳邨映泉樓
大圍新翠邨新明樓
沙田廣林苑茂林閣
馬鞍山錦豐苑錦萱閣
馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
沙田水泉澳邨竹泉樓
沙田禾輋邨康和樓
粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 4 座
粉嶺欣盛苑欣暉閣
天水圍天頌苑頌澤閣
天水圍天華邨華萃樓
天水圍嘉湖山莊美湖居 2 座
天水圍天頌苑頌臺閣
元朗朗晴居 13 座
元朗馬田路38號怡豐花園 A 座
元朗洪福邨洪歡樓
屯門良景邨良傑樓
屯門田景路 38 號兆邦苑
屯門山景邨景麗樓
荃灣石圍角邨石菊樓
葵涌石籬二邨石怡樓
葵涌安蔭邨祥蔭樓
青衣青泰苑俊泰閣
東涌逸東二邨瑞逸樓
葵涌葵盛東邨盛強樓
青衣長安邨安潮樓
青衣美景花園 6 座
藍田康雅苑杏雅閣
觀塘安達邨智達樓
牛頭角彩盈邨盈富樓
秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓
慈雲山慈正邨正安樓
黃大仙現崇山 3A 座
黃大仙天馬苑駿康閣
牛池灣彩雲二邨明麗樓
黃大仙翠竹花園 12 座
黃大仙竹園南邨貴園樓
將軍澳廣明苑廣隆閣
將軍澳新都城都會豪庭 4 座
將軍澳翠林邨雅林樓
將軍澳彩明苑彩富閣
東涌逸東一邨漁逸樓
鴨脷洲利東邨東安樓
鴨脷洲海怡半島御翠居
筲箕灣東熹苑景熹閣
柴灣新翠花園 4 座
鰂魚涌康景花園 A 座
柴灣漁灣邨漁順樓
半山區羅便臣道70號雍景臺2座
灣仔禮頓道 1-7 號愉景樓
長沙灣長沙灣邨長欣樓
長沙灣李鄭屋邨信義樓
何文田何文田邨景文樓
九龍城東匯邨匯智樓
紅磡鶴園街 8 號煥然懿居 2 座
涉污水陽性大廈：
將軍澳頌明苑輝明閣
將軍澳頌明苑嘉明閣
將軍澳昭信路 6 號顯明苑
馬灣珀麗灣 25 座
馬灣珀麗灣 22 座
馬灣珀麗灣 23 座