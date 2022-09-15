強制檢測｜增60地點 日出康城LP6、沙田御龍山、銀湖‧天峰上榜
醫務衞生局今晚（15日）晚上發出新一份強制檢測公告，共有60幢住宅大廈上榜，全部均涉及有陽性個案到訪，當中以將軍澳及沙田區佔最多，各自有9幢，包括日出康城LP6、沙田御龍山、馬鞍山銀湖‧天峰等。此外，近日的強檢名單常涉及污水呈陽性的地點，但今天並未有大廈上榜。
政府提醒，若有人曾在9月9日至15日期間，於有關地點逗留超過2小時，便須在明日或周六（16或17日）接受核酸檢測。
▼9月15日部份強檢大廈▼
根據最新公告，60幢大廈上榜因曾有陽性個案到訪，故被納入強檢公告，其中將軍澳及沙田區各佔9幢。將軍澳上榜大廈包括廣明苑廣盈閣、欣明苑欣松閣、景林邨景楠樓；都會駅城中駅7座、維景灣畔17座、慧安園2座、海悅豪園2座，以及日出康城 LP6 5座、領峯6座。
而在沙田區，則有沙田御龍山8座、沙角邨金鶯樓、新田圍邨欣圍樓；大圍豐盛苑華盛閣、美城苑暉城閣；馬鞍山恆安邨恆日樓、錦豐苑錦蕙閣、銀湖‧天峰 7座，以及近年的新居屋項目火炭彩禾苑。
▼9月15日強制檢測公告▼
東區佔7幢 鰂魚涌康怡花園多於一座上榜
東區則排行第二，合共7幢大廈在名單內，其中鰂魚涌康怡花園有多於一座上榜，包括Q2座、E1及E2座。
此外，西灣河嘉亨灣2座、筲箕灣東霖苑，以及柴灣杏花邨25座、灣景園、漁灣邨漁進樓亦須強檢。
▼各區流動採樣站（截至9月16日）▼
強制檢測公告：
- 將軍澳廣明苑廣盈閣
- 屯門欣田邨悅田樓
- 大埔運頭塘邨運臨樓
- 柴灣漁灣邨漁進樓
- 將軍澳日出康城 LP6 5 座
- 大圍豐盛苑華盛閣
-上水天平邨天明樓
- 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
- 牛頭角彩福邨彩和樓
- 馬鞍山恆安邨恆日樓
- 大埔寶雅苑家和閣
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 鑽石山星河明居 E 座
- 火炭禾上墩街18號彩禾苑
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
- 天水圍天頌苑頌畫閣
- 青衣長安邨安海樓
- 屯門友愛邨愛明樓 1 座
- 將軍澳都會駅城中駅 7 座
- 荃灣綠楊新邨 P 座
- 沙田御龍山 8 座
- 粉嶺山麗苑松山閣
- 荃灣麗城花園 2 期 2 座
- 天水圍天慈邨慈心樓
- 將軍澳欣明苑欣松閣
- 天水圍天晴邨晴滿樓
- 將軍澳慧安園 2 座
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 沙田沙角邨金鶯樓
- 筲箕灣耀興道63 號東霖苑
- 東涌映灣園聽濤軒 16 座
- 牛池灣彩輝邨彩葉樓
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 粉嶺暉明邨昇暉樓
- 將軍澳維景灣畔 17 座
- 將軍澳日出康城領峯 6 座(左翼及右翼)
- 鰂魚涌康怡花園 Q2 座
- 東涌逸東二邨美逸樓
- 鴨脷洲海怡半島怡暉閣
- 藍田康華苑頌康閣
- 西灣河嘉亨灣 2 座
- 秀茂坪曉麗苑曉順閣
- 沙田新田圍邨欣圍樓
- 東涌富東邨東盛樓
- 藍田德田邨德樂樓
- 將軍澳海悅豪園 2 座
- 土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑
- 葵涌石籬二邨石偉樓
- 將軍澳景林邨景楠樓
- 鰂魚涌康怡花園 E1 及 E2座
- 鴨脷洲海怡半島海寧閣
- 馬鞍山銀湖‧天峰 7 座
- 大圍美城苑暉城閣
- 柴灣杏花邨 25 座
- 觀塘安達邨愛達樓
- 葵涌寧峰苑晴峰閣
- 柴灣康民街 3 號灣景園
- 東涌裕東苑賀東閣
- 天水圍嘉湖山莊美湖居 6 座