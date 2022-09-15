強制檢測｜增60地點　日出康城LP6、沙田御龍山、銀湖‧天峰上榜

醫務衞生局今晚（15日）晚上發出新一份強制檢測公告，共有60幢住宅大廈上榜，全部均涉及有陽性個案到訪，當中以將軍澳及沙田區佔最多，各自有9幢，包括日出康城LP6、沙田御龍山、馬鞍山銀湖‧天峰等。此外，近日的強檢名單常涉及污水呈陽性的地點，但今天並未有大廈上榜。

政府提醒，若有人曾在9月9日至15日期間，於有關地點逗留超過2小時，便須在明日或周六（16或17日）接受核酸檢測。



▼9月15日部份強檢大廈▼



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根據最新公告，60幢大廈上榜因曾有陽性個案到訪，故被納入強檢公告，其中將軍澳及沙田區各佔9幢。將軍澳上榜大廈包括廣明苑廣盈閣、欣明苑欣松閣、景林邨景楠樓；都會駅城中駅7座、維景灣畔17座、慧安園2座、海悅豪園2座，以及日出康城 LP6 5座、領峯6座。

而在沙田區，則有沙田御龍山8座、沙角邨金鶯樓、新田圍邨欣圍樓；大圍豐盛苑華盛閣、美城苑暉城閣；馬鞍山恆安邨恆日樓、錦豐苑錦蕙閣、銀湖‧天峰 7座，以及近年的新居屋項目火炭彩禾苑。

▼9月15日強制檢測公告▼



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東區佔7幢 鰂魚涌康怡花園多於一座上榜

東區則排行第二，合共7幢大廈在名單內，其中鰂魚涌康怡花園有多於一座上榜，包括Q2座、E1及E2座。

此外，西灣河嘉亨灣2座、筲箕灣東霖苑，以及柴灣杏花邨25座、灣景園、漁灣邨漁進樓亦須強檢。

▼各區流動採樣站（截至9月16日）▼



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強制檢測公告：

- 將軍澳廣明苑廣盈閣

- 屯門欣田邨悅田樓

- 大埔運頭塘邨運臨樓

- 柴灣漁灣邨漁進樓

- 將軍澳日出康城 LP6 5 座

- 大圍豐盛苑華盛閣

-上水天平邨天明樓

- 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

- 牛頭角彩福邨彩和樓

- 馬鞍山恆安邨恆日樓

- 大埔寶雅苑家和閣

- 元朗屏欣苑屏彥閣

- 鑽石山星河明居 E 座

- 火炭禾上墩街18號彩禾苑

- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣

- 天水圍天頌苑頌畫閣

- 青衣長安邨安海樓

- 屯門友愛邨愛明樓 1 座

- 將軍澳都會駅城中駅 7 座

- 荃灣綠楊新邨 P 座

- 沙田御龍山 8 座

- 粉嶺山麗苑松山閣

- 荃灣麗城花園 2 期 2 座

- 天水圍天慈邨慈心樓

- 將軍澳欣明苑欣松閣

- 天水圍天晴邨晴滿樓

- 將軍澳慧安園 2 座

- 慈雲山慈正邨正旭樓

- 沙田沙角邨金鶯樓

- 筲箕灣耀興道63 號東霖苑

- 東涌映灣園聽濤軒 16 座

- 牛池灣彩輝邨彩葉樓

- 香港仔石排灣邨碧朗樓

- 粉嶺暉明邨昇暉樓

- 將軍澳維景灣畔 17 座

- 將軍澳日出康城領峯 6 座(左翼及右翼)

- 鰂魚涌康怡花園 Q2 座

- 東涌逸東二邨美逸樓

- 鴨脷洲海怡半島怡暉閣

- 藍田康華苑頌康閣

- 西灣河嘉亨灣 2 座

- 秀茂坪曉麗苑曉順閣

- 沙田新田圍邨欣圍樓

- 東涌富東邨東盛樓

- 藍田德田邨德樂樓

- 將軍澳海悅豪園 2 座

- 土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

- 葵涌石籬二邨石偉樓

- 將軍澳景林邨景楠樓

- 鰂魚涌康怡花園 E1 及 E2座

- 鴨脷洲海怡半島海寧閣

- 馬鞍山銀湖‧天峰 7 座

- 大圍美城苑暉城閣

- 柴灣杏花邨 25 座

- 觀塘安達邨愛達樓

- 葵涌寧峰苑晴峰閣

- 柴灣康民街 3 號灣景園

- 東涌裕東苑賀東閣

- 天水圍嘉湖山莊美湖居 6 座

