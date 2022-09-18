海洋公園哈囉喂｜鬼屋回歸10.14登場　$740玩盡遊戲貴15.6%有原因

萬聖節即將來臨，海洋公園宣布，由即日起舉行「哈囉喂全園祭2022」，「格」新園宇宙登場，至於遊客最期待的驚嚇遊戲，則由10月14日開始一共舉行10日，設四個項目：潛逃太凶艙、惡靈廢墟、秦陵大逃脫、咒偶。



入園人士欲玩盡所有景點，需付上360元入場門票及380元追加門票，即合共索價740元，相比去年的640元加幅達15.6%，不過可玩遊戲由三個增至四個。此外，附送的園內購物現金券亦減少30元，惟去年海洋公園因疫情關係，20年來首度不設封閉式鬼屋。



▼2021海洋公園「哈囉喂全園祭」▼



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去年20年來首度不設封閉式鬼屋

海洋公園在2020年因疫情爆發，一度取消哈囉喂活動，直至去年疫情緩和，適逢哈囉喂活動20周年再度復辦，不過受限於防疫措施，當時20年來首度不設封閉式鬼屋，改為開放式景區驚嚇遊戲。不過今年根據海洋公園提供的相片顯示，估計再度重設封閉式鬼屋。

海洋公園公布，由即日起至10月31日，舉行「哈囉喂全園祭2022」，由AXA安盛冠名贊助。今年主要分為5個景點，包括日間體驗的「格」新園宇宙；驚嚇遊戲體驗的潛逃太凶艙、惡靈廢墟、秦陵大逃脫、咒偶。

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入場下載APP可玩虛擬實境遊戲

「格」新園宇宙方面，即日起舉辦至10月31日，海洋公園夥拍Adventure in Reality（AiR）首度推出哈囉喂線上體驗遊戲，只需下載AiR遊戲應用程式，營救遊戲中的5個「元住民」主角，並蒐集任務物品，到海濱樂園廣場便可進行遊戲，阻止入侵者瓦解世界成像素粒粒。

此外，本月30日將有更多虛擬實境遊戲體驗解鎖，遊客只需掃瞄隱藏在景點不同角落的metaverse gateway（二維碼），跳入虛擬世界，挑戰不同任務。小朋友方面，亦可於「嘩鬼細路大本營」學畫哈囉喂面部彩繪，亦可於「開心鬼畫符」攤位，讓專業化妝師在面部或手臂畫上彩繪。

4個驚嚇遊戲最快10月14日登場

至於「潛逃太凶艙」中，遊客將與外星人碰面，並須衝出迷宮求生；「惡靈廢墟」則穿越陰森超市、荒廢地盤和狹窄後巷，須透過AiR的靈探程式，尋找靈符封印鬼王；「秦陵大逃脫」中暗黑古墓危機四伏，有機會被困於錯綜複雜的秘道；「咒偶」中的鬼嬰在荒廢的大宅中陰魂不散，將闖入者禁錮在屋內。

上述景點的舉辦時間為10月14日至16日、21日至23日、28日至31日，一共10日。當中「潛逃太凶艙」的開始時間為下午2時至晚上10時，其餘3個景點為下午5時至晚上10時。

玩3個驚嚇遊戲收640元 玩盡4個索價740元

收費方面，哈囉喂成人入場門票（12歲或以上）為360元、小童門票（3至11歲）則為216元，均附送30元購物電子現金券，則可無限次進入所有哈囉喂全園祭景點。不過若想玩盡日連夜驚嚇體驗，則需額外購買哈囉喂景點組合門票。

哈囉喂景點組合門票，可進入3個指定景點，包括「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」及「秦陵大逃脫」3個景點各1次，成人或小童一律280元。哈囉喂「腥」級組合景點門票則可進入4個指定景點各1次，即包括「咒偶」，成人或小童一律380元。換言之，需付上740元便可玩盡所有景點。

追加$280玩3個遊戲、$380可玩4個

翻查資料，去年遊客欲玩盡所有哈囉喂景點，不論成人或小童，一律另付280元追加門票。當時成人連同秋日優惠門票360元，即合共索價640元，並附送60元園內電子現金券。惟今年的票價再相比去年貴100元，加幅達15.6%，附送的現金券亦減少30元。

此外，小童入場門票方面，去年秋日優惠門票為195元，今年則加價至216元，加幅亦達10.7%。至於景點追加門票，雖然今年玩齊3個的票價同樣為280元，惟玩齊4個則索價380元，相比去年增100元，加幅達35.7%。

▼2019年海洋公園哈囉喂▼

