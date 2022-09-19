入境處新宣傳片　五個「i」認識工作成果　嚴防危害國安人士來港

香港入境境事務處釋出全新宣傳影片，從五個「i」向市民介紹入境處的工作範疇，分別為Indomitable堅守崗位、Impartial嚴正執法、Innovative創新科技、International國際視野、Inspirational承先啟後，入境處特別提及，會堅守香港第一防線，縱橫海、陸、空嚴防不受歡迎人物入境，阻截危害國家安全人士進出香港。



入境處釋出最新宣傳片，強調會為國家守衞南大門，嚴防危害國安人士進出香港。（入境處影片截圖）

入境處新宣傳影片分為足本版及精華版，分別時長7分50秒和4分40秒，以五個「i」角度，分別Indomitable堅守崗位、Impartial嚴正執法、Innovative創新科技、International國際視野、Inspirational承先啟後，讓公眾深入認識各個工作範疇及成果。

入境處特別提到，部門作為入境管制站堅守香港第一防線，縱橫海、陸、空三方面，嚴防不受歡迎人物入境，阻截危害國家安全人士進出香港；又為香港市民及來自世界各地的旅客提供優質便捷出入境服務，不斷優化服務水平，讓香港能夠背靠祖國，聯繫全球。

入境處多次為境外遇上困難的港人施予援手，圖為2020年武漢撤離行動。（入境處影片截圖）

入境處亦為世界各地人才就不同入境計劃簽發各類型簽證，致力為香港擴大人才庫；又成立「入境事務處青少年領袖團」，積極培育本地青少年成為明日領袖；而「協助在外香港居民小組」多次為境外遇上困難的港人施予援手。

入境處強調，作為一支剛柔並重的紀律部隊，會不偏不倚、嚴正執法，運用尖端科技幫助識破偽證，不遺餘力打擊罪行如非法勞工、逾期逗留等，為香港市民提供更優質服務，「同為香港開新篇」。