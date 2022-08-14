網傳永久離港領MPF收不能拆神秘信封　入境處譴責：唯恐天下不亂

近日網上流傳若以「永久離港」為由取回強積金，將會獲發積金局發出「神秘信封」，當中列明不能拆開信件，並須於指定離境時間，於離境時將信封交予入境處職員。有Facebook專頁近日引述該資料發帖文，更附有信用卡申請鏈結，與過往一些「Secrets」專頁帖文甚為不同。



積金局下午澄清該帖文失實，​入境事務處則於同日晚上發新聞稿，嚴厲譴責網上謠言，「對於有人利用圖片蓄意發布虛假失實消息，入境處嚴厲譴責別有用心之徒唯恐天下不亂，必定嚴肅跟進。」處方更指圖片所示左上角印有強積金宣傳語句「積金成果必屬您」的信封，為政府物流服務署為政府各部門統一印製的政府公用信封，即非積金局專用信封。



信封列明「香港政府公函」，當中有入境事務處等的郵戳，列明有關人士須在指定時間前離港，離境時亦要將信封交予入境處職員。（East of Gibraltar Citizen Facebook圖片）

帖文稱不可拆開信封 離境時交予入境處職員

近日有Facebook專頁上載一張照片，圖中信封列明「香港政府公函」，當中有多個郵戳，包括入境事務處、「積金成果必屬您」的口號等，相片日期為7月21日。

帖文中指，若以「永久離港」為由取回強積金，現時會獲得一封由積金局發出的信封。信封除了有上述郵戳外，亦同時列出3項注意事項，包括不可拆開信封、必須在指定時間或之前離港，以及離境時要將該信封交予入境處職員。

該帖文下方附有一個銀行信用卡廣告，介紹消費回贈及申請鏈結。

按現時規定，市民可以「永久離港」為由，申請提早領取強積金。（資料圖片／李澤彤攝）

積金局下午澄清帖文失實

積金局回覆查詢時指，局方從未發出相關信件，並譴責發布虛假失實言論的行為，呼籲市民勿信網上流言，如有疑問應致電積金局熱線、或向所屬受託人查詢。

入境處：政府公用信封全印有「積金成果必屬您」

入境事務處今晚則出稿表示，該處留意到近日網上流傳上述的虛假消息和圖片，入境處嚴正指出，從未與積金局作出有關安排，強調有關消息毫無根據，純屬謠言，而圖片所示左上角印有強積金宣傳語句「積金成果必屬您」的信封，為政府物流服務署為政府各部門統一印製的政府公用信封。

發言人表明，對於有人利用圖片蓄意發布虛假失實消息，「入境處嚴厲譴責別有用心之徒唯恐天下不亂，必定嚴肅跟進。」

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翻查資料，市民須滿65歲才可選擇一筆過或分期提取強積金。不過，按現時規定，市民可以「永久離港」為由，申請提早領取強積金，當中需要身份證明文件、申請表格、法定聲明表格、已獲准在香港以外某地方居住的證明文件。

積金局早前曾澄清，以「永久離港」為由提早提取強積金的申索人，並不一定是因移民，因強積金涵蓋的對象除了香港僱員外，亦包括持工作簽證來港工作的外籍人士，或本身擁有外國護照的僱員。