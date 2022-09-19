失業率｜最新失業率下跌至4.1% 仍有近16.2萬人失業
撰文：江麗盈
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政府統計處今日（19日）發表最新就業數據顯示，經季節性調整，今年6月8月失業率為4.1%，較5至7月的失業率4.3%下跌0.2個百分點；最新約有16.19萬人失業，也較上次公布的16.82萬人減少約6,300人。
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最新失業率跌到4.1% 仍有16.19萬人失業
根據政府統計處發表的最新就業數據，經季節性調整，最新失業率為4.1%，由今年5至7月的4.3%下跌0.2個百分點。最新就業不足率為2.0%，也較今年5至7月的2.2%下跌0.2個百分點。
失業人數則由今年5至7月的16.82萬人，下跌到現時最新數據的16.19萬人。同期的就業不足人數由8.43萬人下跌至7.64萬人，減少約7,900人。
以行業分析，樓房裝飾、修葺及保養業和藝術、娛樂及康樂活動業等的失業率有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。
孫玉菡：料經濟活動因消費券繼續恢復 勞工市場隨之改善
勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，本地經濟活動部分受第二階段消費券計劃的支持而繼續恢復，勞工市場也隨之進一步改善。
他指出，勞工市場應會在短期內進一步改善，改善的幅度將很大程度視乎本地經濟活動的表現。消費券計劃應會繼續支持本地消費需求，惟近期金融狀況收緊或會對消費構成不利影響。此外，本地疫情發展亦可能會對經濟活動以致勞工市場有影響，故社會各界必須繼續與政府齊心合力，令本地疫情受控。
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