失業支援金先批後審　520人近日DQ須回水　馬會投注站員工佔逾半

港府早前推出失業支援金，最終有約35萬名申請者獲批1萬元資助。不過，其「先批後審」機制惹來爭議。《香港01》接獲多名曾停工逾月的馬會投注站員工求助，表明近日突被政府通知不符資格，要求退還資助全額；另有申請者經覆檢後成功獲批，惟「袋錢」未「足月」已旋即被要求「回水」。

政府回覆指，為盡快發放資助，不會在審批時核實自我申述資料真確性，但會在發放資助後進行事後覆核，近日發現約520名申請人不符資格，包括約350名馬會投注站員工，已陸續發出繳款單，要求退還資助，意味政府庫房將有望收回約520萬元。有馬會員工質疑機制草率「馬虎」，「明明係你覆檢完先批，轉個頭又話收返，真係好擾民。」



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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第五波疫情嚴峻，政府於今年2月推出「臨時失業支援」計劃，助失業打工仔或受疫情影響停工人士渡過難關，受惠對象涵蓋全職、兼職及自僱人士。不過，申請者需符指定條件，包括自去年12月底失業，停工者則只限受僱於食肆及第599F章下的表列處所人士。政府當時預計，大部分個案可於遞交申請後3至4星期內獲發資助。

投注站員工停工約三個月 多人申請失業支援金

港府期間收緊多項防疫措施，馬會則自今年1月起，宣布關閉全港場外投注處，以減低公共衞生風險，馬場賽事則主要以閉門形式進行。任職馬會投注站兼職、年逾60歲的余小姐是受影響員工之一，她於1月底至4月底短暫停工，即使馬會宣布4月21日起重開投注站後，及至5月底始獲安排編更上班，「期間一直都無工開，都要靠親友接濟幫補。」據了解，多名馬會投注站員工當時有入紙申請失業支援金，包括余小姐。

政府於今年2月推出「臨時失業支援」計劃，申請者需符指定條件，包括自去年12月底失業，停工者則只限受僱於食肆及第599F章下的表列處所人士。(「臨時失業支援」計劃官網截圖)

第五波疫情嚴峻，馬會則自今年1月起，宣布關閉全港場外投注處，至4月底重開。多名馬會投注站近日被政府通知，不符資格，要求退還資助全額。(資料圖片)

不過，申請過程波折重重，余小姐指，當時申請遭遇「滑鐵蘆」，遂要求上訴，職員隨後向其解釋，馬會投注站非表列處所，遂代為更正申述原因，由於她當時仍處於停工狀態，遂申報期間零收入，她最終於今年7月覆核成功，並獲批資助。

「覆核完批畀我、轉頭又收返」

余小姐本月初突接獲來電，對方通知其申請經覆查後獲確認為不符資格，須向政府退還全數資助額。由於她當時分身不暇，未能詳細追問，但事後再致電熱線查詢不果，「原來（計劃辦事處）已經停辦，又試過打去1823求助，但對方都話幫唔到我轉介。」求助無門，她大感徬徨，又擔心來電者身分真偽，「無收到短訊通知，對方又話會有封寄信嚟，但一直都無收到。」據悉，多名馬會投注站員工亦相繼收到政府還款通知。

根據政府第599F章，公眾娛樂場所屬其指明的表列處所，食環署回覆指，沙田馬場及跑馬地馬場均領有公眾娛樂場所牌照，馬會投注站則不包括其中。《香港01》對比申請條件，相信余小姐屬於「雙非」情況，即受僱於非表列處所及非失業，故不符資格。

她經解釋後表示理解，但直言對政府安排感到失望，「最激氣、最接受唔到嘅係，明明係你覆檢完，先至批畀我，轉個頭又話要收返，真係好擾民。又唔係我哋錯，真係有點兒那個。」

政府：會在發放資助後進行事後覆核防止濫用公帑

另一受影響的馬會投注站員工則指，收到資助後已補貼日常開支，「我如何又還錢比政府呢？馬季又收鑼，要九月中先可以正常開工。」

負責統籌計劃的創新辦，已隨政府換屆後停止運作，接手相關工作的施政報告組回覆《香港01》查詢指，為盡快發放資助，不會在審批時核實自我申述資料的真確性，但計劃設有審查及監察機制，會在發放資助後進行事後覆核，以確保善用公帑並防止濫用，至今共發現約520名申請人不符資格，已陸續發出繳款單要求退還資助。

▼第五波疫情市況▼



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發言人又提到，場外投注處並不屬於第599F章下的表列處所。若申請人並非受僱於表列處所，則必須於提交申請時已失業至少連續30天，才符合資格。發言人續指，事後覆核過程中，發現有不少馬會投注站員工在申請或覆檢時曾報稱其失業，但其最新強積金紀錄上顯示申請人似乎並未離職（例如沒有最後工作日期或仍有馬會發放的薪金），正陸續致電申請人澄清其受聘情況，至今約350名已獲取計劃資助的馬會投注站僱員承認其提交申請時並非失業，並會把資助退回政府。

發言人強調，政府會繼續聯絡餘下相關申請人，並希望藉此呼籲相關申請人與政府或政府代理人合作，盡快退回資助。

政府上月底公布的新聞稿則披露，共接獲47萬宗申請，當中有35萬人獲批資助，當時新聞稿內文表示，申請遠超預期，「超過原來預算的30萬名，總資助額35億元。」



不過，在寬鬆安排下，仍有約12萬宗申請未能批出（原因見下表），政府當時提到，若申請人獲發資助後被發現未符合資格，或違反計劃其他條款及細則，包括對就業或收入情況作出不實申述，將要求申請人退還資助。政府已陸續向相關人士發出通知。按施政報告組回覆數字推算，若不符資格者全數還款，政府庫房將可收回約520萬元。