失業率｜5至7月降至4.3% 就業不足率銳減至2.2%
撰文：倪清江
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政府統計處今日（17日）公布5月至7月勞動人口臨時統計數字，經季節性調整的失業率由4月至6月的4.7%，在5月至7月跌至4.3%，下降0.4個百分點；同期就業不足率由3.0%，下跌至2.2%，減少0.8個百分點。
總就業人數同期由3,571,600人，上升至3,593,100人，即增加約21,500人。
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政府統計處：差不多全部行業失業率均下跌
政府統計處表示，與4月至6月比較，5月至7月期間差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。
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總勞動人口增加1.1萬 失業人數淨減1萬人
處方表示，總勞動人口由4月至6月的3,750,200人，在5月至7月上升至3,761,300人，增加約11,100人。失業人數（不經季節性調整）同期由178,600人下跌至168,200人，減少約10 400人；同期的就業不足人數亦由111,600人下跌至84,300人，減少約27,300人。
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