確診大廈｜增3854幢　璧如花園洋房、淺水灣Manhattan Tower上榜

香港新冠肺炎疫情持續，今日（19日）新增6,260宗確診個案，同時新增3,854幢大廈有人染疫或再有居民確診，當中以沙田區佔最多，合共有400幢上榜，而元朗區亦高達397幢。

此外，最新名單也涉及不少豪宅，當中南區舂坎角的璧如花園洋房、淺水灣Manhattan Tower、淺水灣道37號、黃竹坑深灣9號、大潭陽明山莊；何文田半山壹號12號；西貢133 Portofino洋房等。



▼9月19日 部份確診大廈▼



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總數回落至約一萬幢 水泉澳邨16幢有新個案

根據最新確診大廈名單，合共涉及10,030幢大廈，該些大廈過去7天曾出現確診者，比早前高峰期近1.4萬幢回落約三成。截至昨日仍有呈報新個案的大廈，全港共有3,854幢大廈上榜。

在新增的3,854幢大廈中，當中以沙田區佔最多，多達400幢，當中包括沙田曉翠山莊1座；馬鞍山天宇海1A座及2A座、觀瀾雅軒4及5座；火炭晉名峰洋房、御龍山6座、8座及11座；大圍壹號雲頂2座及9座等。

此外，區內屋苑有多幢大廈上榜，其中水泉澳邨更多達16幢，包括山泉樓、月泉樓、竹泉樓、明泉樓、林泉樓、欣泉樓、河泉樓、城泉樓、映泉樓、茂泉樓、修泉樓、峻泉樓、朗泉樓、崇泉樓、喜泉樓及樂泉樓。

▼9月19日 確診大廈名單▼



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元朗增397幢 嘉湖山莊多28幢上榜

而元朗區亦佔397幢，當中包括Grand Yoho 2座、Park Yoho Genova 19座、世宙1座及2座、譽88 1座、娉廷等。

而天水圍的嘉湖山莊更多28幢上榜，分別分佈在美湖居、景湖居、翠湖居、樂湖居、賞湖居、麗湖居。

中文大學13幢大樓中招

香港中文大學有13幢大樓有人染疫，包括伍宜孫書院、研究生宿舍1座、3座、4座及5座、崇基學院五旬節會樓、崇基學院利樹培堂、崇基學院應林堂、晨興書院、逸夫書院國楙樓、新亞書院紫霞樓、聯合書院恒生樓、聯合書院湯若望宿舍。

而香港理工大學的何文田、紅磡學生宿舍、學生宿舍胡應湘樓，以及香港科持大學的教職員宿舍亦上榜。

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多幢酒店上榜

除了住宅外，名單內亦有不少酒店，其中有九龍區有三十六酒店、百樂酒店、泛達太子酒店、海韻軒海景酒店、海灣軒海景酒店、都會海逸酒店、最佳盛品酒店尖沙咀、逸．酒店、智選假日酒店。

港島區有英皇駿景酒店、銅鑼灣如心酒店、港島海逸君綽酒店；而新界區，則有屯門貝爾特酒店、海澄軒海景酒店、麗豪酒店。