女警誕女後亡｜專家認為羊水栓塞致死　流血不止或與切除子宮有關

患有妊娠毒血症的26歲女警，接受催生誕下女嬰後子宮大量出血，3日後不治，其死因研訊今（19日）續，醫管局聘請的專家證人指，女警的妊娠毒血症並不嚴重，認為導致她死亡的主因是羊水栓塞。專家又指，院方已做了產後治療最正確的做法，但她的情況仍急轉直下，可見其羊水栓塞非常嚴重，她一直流血不止，認同或與切除子宮有關，她當時的情形不一定能挽回。



血壓急降脈博未有補償性增快

婦產科醫生譚永雄以專家證人身份作供，他撰寫的報告指，死者葉素欣(下稱：葉)，案發時年僅26歲，身體健康，從職業推測其體格應屬優越，卻在2小時內突然心臟驟停，事件不尋常。而且葉生產後血壓急降，排出胎盤後血壓更跌至非常低，但血壓通常會在人體流失1.5升的血量才會開始下降，人體血壓突大幅下降時，脈博理應會出現補償性增快，以增強心臟泵血功能，但這情況未有在葉身上出現。

婦科醫生譚永雄稱醫方為死者葉素欣做心外壓82分鐘，才能恢復其循環系統，可見其羊水栓塞情況嚴重。(劉安琪攝)

院方打子宮收縮針做法正確

譚續指，妊娠毒血症（PE)會導致血小板下降，但葉當時的血小板並無問題，卻突然心臟驟停，此非妊婦毒血能解釋。針對院方採取的治療，他認同患有妊娠的辱婦都應儘快生產，在宮頸成熟時便可催生，此對孕婦較為安全。案發時的醫護在葉產子後，已即為她打兩針子宮收縮針，但葉仍繼續出血，故判斷其子宮收縮無力，進行止血治療屬正確做法。

流血不止或與切除子宮有關

譚又認為妊娠毒血並非導致葉死亡的原因，他認為應該有更嚴重但早前未有提及的情況出現，即羊水栓塞（AFE）。譚指出，醫護人員當日進行了82分鐘心外壓，才成功恢復葉的循環系統，稱：「要死亡率好高先會令ICU咁難做急救。」他認為只有羊水栓塞才能造成這樣嚴重的打擊。然而經過了這麼多個小時，仍未能為葉止血，譚同意或與切除子宮有關。

其他證人的主要證供。(詳看下圖)

羊水栓塞難診斷

譚續指，羊水栓塞是一個較難作出的診斷，須非常透徹地觀察孕婦的臨床表徵。至於葉的死亡能否避免，譚認為院方針對葉子宮收縮乏力，及產後大出血，為她注射了好種藥，但其情況仍急轉直下，可見葉的羊水栓塞非常嚴重，譚直言並非一定能把葉治好，亦無人知道改變左做法結果會否不同。

對於家屬聘請的專家，婦產科醫生勞子僖早前供稱，伸手進子宮「輕輕一撥」應會發現胎盤殘留物。譚並不同意，並說：「伸晒成隻手落去，都唔係咁易攞到出嚟。」

死者葉素欣，於2016年10月6日到伊利沙伯醫院進行定期產檢，隨即獲安排她入院催生，接受人工穿羊水、打催生針及無痛分娩針後誕下女嬰後，其子宮無法自行收縮，導致大量出血，接受治療後延至10月9日不治。

案件編號：CCDI-602/2016