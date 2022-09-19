強制檢測｜68幢上榜　沙田區最多　涉帝柏海灣、藍灣半島、東環

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（19日）發出最新一份強制檢測公告，再有68幢大廈上榜。其中57幢涉有較多確診者居住，沙田區佔8幢，為18區之中最多；其次是觀塘區，有7幢；而葵青區、東區及西貢區各有6幢。上榜大廈不乏高尚屋苑，包括大角咀帝柏海灣3座、柴灣藍灣半島7及9座、堅尼地城泓都1座等。



另外，有11個指明地方因污水樣本呈陽性上榜，包括6幢位於東涌的私人屋苑東環，各有2幢位於大圍景田苑及將軍澳健明邨等。



▼9月19日 部份強檢大廈▼



沙田佔8幢包括駿景園11座

根據最新公告，有57幢大廈因有陽性個案到訪，故被納入強檢名單，當中以沙田區佔最多，共佔8幢，包括沙田駿景園11座、嘉徑苑嘉善閣、穗禾苑詠昌閣、豐和邨和悅樓、及博康邨博智樓；馬鞍山欣安邨欣喜樓、利安邨利華樓；及大圍景田苑敬心閣。

觀塘區佔7幢 分散多個屋苑

排行第二為觀塘區，有7幢大廈因有陽性個案到訪被列入強制檢測公告，包括觀塘翠屏(北)邨翠榕樓、順利邨利明樓及天樂樓；藍田啟田邨啟信樓；油塘油翠苑漾美閣；秀茂坪寶達邨達信樓、及秀茂坪邨秀樂樓。

至於葵青區、東區及西貢區各有6榜，其中柴灣藍灣半島、將軍澳欣明苑各有兩幢被列入強制檢測公告。

▼9月19日 強檢大廈名單▼



+ 2

11幢大廈污水呈陽性須強檢 東涌東環佔一半

此外，另有11個地方因污水呈陽性，故同樣須強檢，包括東涌東環3A、3B、5A、5B、6A及6B座 。而大圍及將軍澳則各有3幢，包括將軍澳翠嶺峰、健明邨健暉樓及明月樓；大圍景田苑雄心閣、冰心閣及美林邨美楊樓。

▼各流動採樣站的開放日期及服務時間▼



+ 8

明起重開南區石排灣邨流動採樣站

政府指，已在各區設立流動採樣站，便利市民根據強檢公告的要求接受強制檢測，除三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，其他人均須接受強制檢測。當局政府明日（20日）將於南區石排灣邨重開流動採樣站，而位於樂富橫頭磡邨及黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至9月21日。

▼9月19日 強檢大廈名單▼

有陽性個案到訪：

觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

觀塘順利邨利明樓

觀塘順天邨天樂樓

藍田啟田邨啟信樓

油塘油翠苑漾美閣

秀茂坪寶達邨達信樓

秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

葵涌葵馥苑樂葵閣

葵涌葵聯邨聯逸樓

葵涌葵翠邨綠翠樓

青衣翠怡花園 5 座

青衣海欣花園 2 座

青衣長發邨賢發樓

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

橫頭磡橫頭磡邨宏耀樓

黃大仙竹園北邨柏園樓

石硤尾石硤尾邨美柏樓

荃灣爵悅庭南爵軒

荃灣荃威花園H 座

荃灣海灣花園 2 座

香港仔石排灣邨碧綠樓

大角咀帝柏海灣 3 座

筲箕灣耀東邨耀興樓

柴灣藍灣半島 9 座

柴灣藍灣半島 7 座

柴灣翠灣邨翠福樓

柴灣高威閣 4 座

柴灣小西灣邨瑞益樓

馬鞍山欣安邨欣喜樓

馬鞍山利安邨利華樓

沙田豐和邨和悅樓

沙田駿景園 11 座

沙田穗禾苑詠昌閣

沙田嘉徑苑嘉善閣

沙田博康邨博智樓

大圍景田苑敬心閣

將軍澳煜明苑焜明閣

將軍澳康盛花園 2 座

將軍澳厚德邨德澤樓

將軍澳欣明苑欣菊閣

將軍澳欣明苑欣梅閣

將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座

粉嶺綠悠軒 1 座

粉嶺欣盛苑欣秀閣

上水天平邨天喜樓

屯門兆麟苑耀麟閣

屯門兆麟苑旭麟閣

屯門田景邨田裕樓

屯門大興花園 2 期 7 座

屯門大興花園 2 期 1 座

天水圍天盛苑盛昭閣

天水圍天祐苑祐康閣

天水圍天悅邨悅富樓

天水圍天恒邨恒麗樓

堅尼地城泓都 1 座

香港理工大學學生宿舍(何文田)

九龍城德朗邨德瑩樓



污水呈陽性：

將軍澳翠嶺路48 號翠嶺峰

將軍澳健明邨健暉樓

將軍澳健明邨明月樓

柴灣翠灣邨翠康樓

長沙灣蘇屋邨金松樓

東涌東環 6A 及 6B 座

東涌東環 5A 及 5B 座

東涌東環 3A 及 3B 座

大圍景田苑雄心閣

大圍景田苑冰心閣

大圍美林邨美楊樓

