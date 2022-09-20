港大估算全球有20000000000000000隻螞蟻　重過鳥類及哺乳類總和

究竟世界上有幾多隻螞蟻？港大研究團隊近日發表研究報告，估算全球共有20,000,000,000,000,000隻螞蟻，即至少有2萬兆隻，以重量計算，已超越了所有野生鳥類和哺乳動物的總和，亦可換算為人類生物量(Biomass)的20%。研究成果已於美國國家科學院院刊（PNAS）上發表。



港大發起全球螞蟻普查，估計由至少二萬兆螞蟻主導全球生態系統。（港大提供圖片）

港大生物科學學院昆蟲生物多樣性與生物地理學實驗室的團隊，運用嶄新方法試圖點算地球上所有螞蟻的數目。研究表明，這總數量非常龐大，並有助進一步研究螞蟻的豐度模式，及保育全球生態系統與物種。

2019年，港大生物科學學院助理教授管納德博士研究團隊發現新螞蟻品種：



數十年考察全球螞蟻群落

論文的第一作者、前港大生物科學學院博士後研究員Patrick SCHULTHEISS 博士表示，數十年來，研究螞蟻的人員一直努力考察全球螞蟻群落，然後將收集得來、數以千計的螞蟻樣本逐一識別，並將結果發表在不同的學術期刊上，因此能夠從接近500個來自各國、以不同語言撰寫的研究中彙編數據，並通過這種方式量化全球各地螞蟻的密度，同時估算出地球上螞蟻的總數。

著名生物學家Bert Hölldobler 和Edward O. Wilson均曾經對螞蟻的數目作出估算， 其數目約為10的15次方至10的16次方左右，數據是具有根據的估量，但由於當時仍未出現具全球代表性的數據集，因此這些估算並不準確，在這項研究中，團隊估算地球上的螞蟻總數約為先前估算的 2至 20 倍。

港大發起全球螞蟻普查，估計由至少二萬兆螞蟻主導全球生態系統。（資料圖片）

2萬兆隻相等人類生物量的20%

論文共同第一作者、港大生物科學學院前博士後研究員 Sabine NOOTEN 博士表示，估計全球螞蟻數目約為 20 x 10的15次方，即20後加上15個零，就生物的重量而言，地球上所有螞蟻的重量已超越了所有野生鳥類和哺乳動物的總和，或者說是約為人類生物量（biomass）的20%。」

Nooten 博士續指，研究發現螞蟻在全球陸地表面分佈不均，一般來說，熱帶地區比非熱帶地區擁有更多的螞蟻，但這也取決於當地的生態系統。螞蟻在森林及乾旱地區的種群數量亦非常豐富，而在人造的棲息地（國家公園、動物園、鳥類保護區等）中則不那麼常見。蟻群分佈不均，讓牠們對生態環境本來可發揮的作用（例如分解、害蟲控制）造成潛在影響。