增七死　兩歲男童危殆腦水腫　疑急性壞死性腦病靠儀器保維生指數

香港疫情未止，再多一名兩歲幼童危殆。醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日（20日）表示，一名本身無特別病患兩歲男童9月18日發燒，翌日快速測試陽性，父母帶他到指定診所求醫，之後轉介到急症室。男童入院後抽筋，需入住兒童深切治療部，需要儀器及藥物維持維生指數，情況嚴重，經腦掃描後發現有腦水腫，懷疑患上急性壞死性腦病。

關慧敏指，今年初疫情至今，有逾11萬名兒童染疫，最高峰有逾160名兒童入院，一共九人死亡，呼籲家長帶小孩打針。



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8.30日接種首針疫苗 9.18發燒翌日快測陽性

關慧敏表示，現有56名危殆病人，其中20人正在深切治療部。她續指，一名兩歲男童本身並無特別病患，與父母同住，曾於8月30日接種一針疫苗。男童於9月18日發燒，翌日接受快速檢測時發現陽性，並開始有上呼吸道病徵，包括咳嗽、流鼻水、發高燒等，其父母遂帶兒子到指定診所求醫。

兩歲染疫男童危殆腦水腫，目前於基督教聯合醫院留醫。（資料圖片）

Ct值18.1病毒量高 現留醫聯合醫院 家人沒確診

關慧敏指，求醫期間醫生覺得男童情況不穩，轉介到急症室，之後他入院後出現抽筋，精神狀況不佳，入住兒童深切治療部，需要儀器及藥物維持維生指數，情況嚴重，經腦掃描後發現有腦水腫，懷疑患上急性壞死性腦病。她又指，男童現時於基督教聯合醫院留醫，其Ct值為18.1，即病毒量不低，不過其家人接受核酸檢測後，都未見確診。

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今年至今逾11萬兒童染疫九人死亡 醫管局：盡快打針

關慧敏表示，由今年疫情初至今，逾11萬名兒童染疫，高峰時有超過160人確診住院，包括逾20宗嚴重或急殆個案，更有九人死亡。她續稱，不想見到相關情況，重申打針是最有效的保護，呼籲家長快帶孩子打針，避免重症及死亡。

增七宗死亡個案 年齡介乎43至92歲

另外，今日新增七宗死亡個案，涉及四男三女，年齡介乎43至92歲。關慧敏表示，43歲女死者本身居於屯門的一間院舍，由於院內出現爆發，故入住亞博館隔離，之後確診。她續指，死者並無打針，有遺傳病，需要他人照顧及臥床，入院後情況慢慢惡化，昨日離世。