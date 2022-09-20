遊日返港上機前確診須滯留最少7日　縱橫遊籲取消登機前核酸檢測

全球各地相繼放寬檢疫措施，本港有望再鬆綁「3+4」措施，加上日本宣布即將恢復免簽證入境，不少港人在闊別兩年半後準備再遊日本。縱橫遊常務董事袁振寧今日（20日）表示，自放寬消息傳出後，每日就日本「自由行團」的查詢量跌至約200個，預料「0+7」實施後，日本遊將可恢復疫情前的4成生意。



他亦透露，日本開關至今已有約5組團友，曾在當地確診，近至兩日前返港的北海道團，都有1名團友在當地發現確診，需在當地最少滯留7日方可安排當地的核酸檢測，持陰性證明才可登機返港。他建議政府容許旅客可先返回香港，落機後接受快測，若結果為陰性才可離開機場，接受「0+7」的醫學監測。



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港人觀望「0+7」及免簽證遊日 每日查詢量驟跌

縱橫遊常務董事袁振寧表示「3+4」實施後，每日接獲500至700個「自由行團」的查詢。惟日本政府公布將恢復免簽證入境，以及傳出政府將再縮短檢疫安排至「0+7」後，近日查詢及報名人數驟跌，每日查詢量僅約200個。他估計市民仍在觀望中，但認為屬復常的必經階段，預料「0+7」實施後，將可恢復疫情前日本遊約4成生意額。

袁亦指，隨著逐步放寬，各界仍在探索階段，航空公司已陸續恢復航線及加開定期航班，預計旅行社未來可再推出新產品。但他憂慮機位的供應未必趕上需求，亦擔心在後疫情時代，航空公司與旅行社的合作模式有所改變。

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日本開關至今縱橫遊共5組團友曾在當地確診

袁振寧又透露，自日本遊於今年復辦至今，已有約5組團友曾經在東京、大阪、福岡等地發現確診，例如在剛過去的周日（18日）返港的北海道團，便有1名團友在抵港前一日，在當地接受核酸檢測後發現確診。其同行友人結果為陰性，經考慮後決定自行隨團返港。

他對於單獨一名團友確診感到訝異，因所有人乘搭旅遊巴同遊北海道多日，其同房伴侶亦無確診，因此感到不解︰「點解大家冇事，得佢有事呢？係咪身體抵抗力好就可以壓抑到病毒呢？」

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

在日確診最快7日後才可登機

以袁振寧了解，日本診所處理旅客在當地確診後，接下來7日都不會提供檢測安排，是以縱橫遊會為團友提供協助，包括延長確診團友所住的酒店，及更改機票及返港的檢疫酒店。團友只能在7日後再度檢測，若陰性才可上機，否則需再更改機票及酒店，惟團友仍可離開酒店購買外賣或日用品。他說，縱橫遊提供的保險，其保額已足夠負擔上述開支。

袁亦指，雖然日本當地多個醫療集團提供核酸檢測，但若旅客選擇價錢較便宜的診所，因時段不多，可能需提早5日預約，到達後亦要排隊做檢測。若額外要求報告轉為英文，以及由紙本改為電子檔，均需逐項加錢，連同雜項共需約5,000至6,000日圓。

袁日前身在日本，上周六曾在北海道接受核酸檢測，由於當地提供檢測服務的醫療機構不多，大部份在周末休息，最終只能選擇價格較高的私家醫院，索價3萬日圓（約港幣1,641元）。若日後港人不透過旅行社入境，在當地確診則需自行解決上述難題。

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建議取消登機前48小時內的核酸檢測

政府正考慮放寬檢疫措施。問到會否建議調整登機前48小時內的核酸檢測，袁表示，「最好咩都唔使做」。他建議政府容許旅客可先返回香港，落機後接受快測，若結果為陰性才可離開機場，回家接受「0+7」的醫學監測；若稍後時間的核酸檢測結果為陽性，當局則再通知患者接受隔離。

他亦指，即使返港前接受檢測，仍有機會在抵埗後才確診，並無最準確的檢測方式。他建議政府應衡量風險及經濟活動，取消48小時內的核酸檢測，則可令更多外地旅客到港，港人一旦確診亦毋須滯留海外。