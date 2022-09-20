理大衝突｜辯方求情指晚上發生影響較少　法官斥胡言亂語

警方於2019年11月圍堵理工大學，大批示威者在油尖旺區聚集，與警員爆發衝突，多人被捕。其中3人早前承認暴動罪，今（20日）在區域法院求情，法官謝沈智慧斥辯方：「成個求情簡直係胡言亂語！」，並指並非被告選擇認罪，法庭就要接受。法官另指涉案事件導致港人未能如常上班、上學，附近的店舖都能開門營業，居民甚至不能外出買餸，斥：「成個損失簡直不計其數啊！」，絕非辯方所言在晚上發生影響較小。案件押後至10月25日判刑。



被告陳子謙（27歲，廚師）、朱盛軒（28歲，侍應）及郭曉泰（33歲，殯儀管理職員），承認於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

報告指有被告自言案發時只是「睇熱鬧」

法官甫開庭便質疑，被告朱盛軒既在背景報告中自言當日在現場只是想「睇熱鬧」，為何要選擇認罪，又指朱案發時身上被搜出剪刀及生理鹽水，質疑「去睇熱鬧唔係咁睇呀」，稱即使法庭接受其認罪，亦須進行紐頓聆訊。辯方解釋指，朱初時雖是為了看熱鬧，想看看社會運動的情況，在遇到有人派發物資時亦有接受，後來仍在現場逗留，屬透過鼓勵現場人士而參與了暴動。

至於被告郭曉泰，報告指出他當日因可憐理大被困人士，所以去到彌敦道，下車不久便被捕，法官遂質疑郭並不算參與暴動。辯方則指郭當時是想到現場支持暴動人士，法官聽罷斥：「唔係佢認罪，我就要接受㗎！」，然後便暫時休庭。辯方索取指示後，指郭當日因封路在深水埗下車，再步行至油麻地，目的是支持現場人士，故屬參與暴動。

法官指事件令他人無法如常上班、上學 損失不計其數

法官隨後表示：「我實在太多嘢唔明白，成個求情簡直係胡言亂語！」對於辯方指事件發生在晚上，對社會的影響較小。法官指出，當時整個香港的人因為此事無法如常上班、上學，附近的商店、食肆未能如常營業，居民未能外出買餸等，附近街道更是「爛晒」，找人清潔及維修亦需一大筆費用，斥：「成個損失簡直不計其數啊！」辯方聞言解釋指，不敢形容事件影響不嚴重，只是發生在晚上較早上影響較小。

就被告陳子謙，辯方則指陳的參與程度較低，沒有證據顯示他在當中扮演領導角色等，惟法官質疑並不能確係其參與程度是否屬低，因為參與程度低者應不會在現場攜有索帶。

案件編號：DCCC 751/2020