理大衝突｜乖巧女生逃走被捕判教導所　官盼學懂何謂醜陋的政治

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批示威者在校園內與警方對峙，其中一名案發時僅19歲的女學生逃入科學館後被捕。她早前承認兩項暴動罪，今（9日）在區域法院被判入教導所。陳廣池法官判刑時指，被告原為不知何謂政治的小女孩，但卻因一場風暴、一場網絡媒體的號召被徹底改變。但法庭相信她有悔意，可以經一事長一智，從而得到守法、不易被人唆擺的價值觀及分析能力，並在如今的政治氛圍下靜心察看「何謂醜陋的政治」。



女被告李嘉希（20歲，IVE高級文憑女學生），早前承認兩項暴動罪，指其於2019年11月18日，在香港九龍暢運道和科學館道香港理工大學一帶，與其他不知名人士參與暴動；另於同年11月17日及18日，在香港理工大學與其他不知名人士參與暴動。

法官陳廣池陳官判刑時稱，被告響應號召，不分青紅皂白到理大聲援，可悲的是，她毫無頭緒為什麼要這樣做，並因而令其學業前途中斷。(資料圖片)

被告因為會氣氛走到街頭

陳官判刑指，被告響應號召，不分青紅皂白到理大聲援、支持暴徒，可悲的是被告毫無頭緒為什麼要這樣做，更因而導致其學業前途中斷。而被告作為一個乖乖女、內向的小女孩毅然走到火光四起的現場，並攜有一定的裝備。但被告的教導所及更生中心報告均屬正面，她雖坦白認罪，當日無意參與暴力，對警方更是沒有敵意，只是在2019年社會氣氛下，使其走到社會街頭發聲。

盼被告不再被狂熱分子推上前線

陳官續指，被告是他人眼中常見、普遍乖巧和有禮的小女孩，卻因一場風暴、一場網絡媒體的號召，徹底改變了不知何謂政治的被告。被告如今因本案接受懲處，除了影響到被告外，亦會禍及其家人及社會。法庭相信她可以經一事長一智，從而得到守法、不易被人唆擺的價值觀及分析能力，不要被一些狂熱分子推上前線，成為一場一場政治衝突的炮灰，因而令到幕後指示者獲取政治聲望及紅利。

陳官說，法庭相信被告是有悔意的，可在如今的政治氛圍下靜心察看「何謂醜陋的政治」。考慮到平衡更生目標及社會利益等後，判被告入教導所。

案件編號：DCCC 190、193、194、196、198、200、201/2021

2019年11月18日凌晨，油尖旺區均有激烈街頭衝突。(詳看下圖)