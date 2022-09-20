洗米華案｜周焯華指賭底面非太陽城業務　不熟電投操作：我不賭錢

澳門太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華去年11月在澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令政府少收82.6億元博彩稅，案件今日（20日）續審。據澳門傳媒報道，周焯華在庭上指，太陽城疫情前多年來分紅理想，強調賭底面並非公司業務，雖然會有員工陪同客人賭博並跟進要求，但無必要宣傳賭底面，亦無權批准。他被問及電投的實際操作時回應：「我不賭錢，賭枱嘢唔太識。」



周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

澳廣視今日報道，初級法院續審太陽城前主席周焯華涉嫌清洗黑錢和不法經營賭博案件，多架囚車在下午2時許陸續抵達。

庭上有辯方律師問及賭底面何時在澳門開始出現，周焯華回應稱據他認知，賭底面在澳門回歸前已經存在，每日均會發生，相信大部分貴賓廳均有賭底面業務，一般情況下是一間貴賓房內人數逾10人聚集，但賭額卻不大。執法部門在巡查時遇見相關情況亦會上前詢問並驅趕，但由於賭底面是客人和疊碼間的口頭承諾，事後會否有真實現金交易亦存疑。

他又提及，太陽城疫情前多年來分紅理想，強調賭底面並非公司業務，雖然會有員工陪同客人賭博並跟進要求，但無必要宣傳賭底面，亦無權批准。

另外，多名辯方律師關注案中周焯華曾涉及經營電投和網投等業務。周焯華重申，從來沒有經營網投，而電投則在2003年獲當局批准後經營至2014年，及後轉移至菲律賓。他強調，從來沒有為菲律賓的電投業務在澳門作宣傳，亦不會委派員工到內地。