監警會｜多三宗涉反修例投訴屬實　警鏡頭前展示記者身份證遭警告

2019年反修例事件爆發連串示威活動，監警會今日（20日）召開例行會議，指投訴警察課至今有618宗涉手修例的須匯報投訴，並公布多3宗新增被列作指控屬實的涉反修例投訴案，分別涉濫用職權、行為不當及疏忽職守，涉事警員被口頭警告或口頭訓籲，現時總共有35宗被證屬實或部份屬實。



其中一宗涉2020年初，一名記者在金鐘採訪時被警員搜身，一名警員刻意將持記者身份證遮擋手機拍攝，被證實行為不當，已作警告，但不須紀錄在其分區檔案中。



投訴警察課接618宗涉反修例須匯報投訴 27宗證明屬實

監警會指出，涉及反修例投訴個案，截止今年8月31日，投訴警察課有618宗須匯報投訴，涉及 1110指控，當中348宗約三成為嚴重，包括濫用職權175宗，毆打141宗。監警會通過了566宗，全面調查有187宗，涉及292個指控。獲證明屬實個案有27宗，未經舉報但證明屬實有7宗，另有1宗未來充份證明屬實。當中有3宗新增個案，涉及4項指控。

新增3宗列作實屬的投訴個案，涉及4項指控情況如下：

個案一：



2019年9月，投訴人被警方以涉參與暴動拘捕，警方在其身上搜出伸縮警棍、裝備及車匙，遂將投訴人押回警署調查。期間，一名高級警員指示下屬用投訴人的車匙找其座駕，並將車駛回警署搜查，惟過程期間未有在投訴人目睹下進行，故其濫用職權投訴屬實。

處分：一名警署警長被口頭警告，毋須在其分區檔案中紀錄

2020年1月，有傳媒在採訪時，被控有警員刻意將記者的身份證放在鏡頭前遮擋拍攝。（相關片段截圖經模糊處理。/立場新聞片段）

個案二：



2020年年初，一名記者在金鐘採訪時遇到警方搜身，期間一名前線警員將記者的身份證放在其手機鏡頭前，以遮檔拍攝，該名前線警員行為不當被證屬實；記者事後退到其他地方，拍攝一名女子被截查時的情況，一名警長上前勸籲該名記者停止拍攝，該名記者拒絕配合，警長要求記者出示身份證，又將該名記者的手機按下，投訴警察課調查後認為其行為不當屬實。

翻查資料，2020年1月19日，《立場新聞》一名記者在金鐘採訪期間被警員截查，當時有警員將該名記者的身份證，置於鏡頭遮擋鏡頭長達一分鐘，涉洩露記者個人私隱，警方當時解釋「唔知佢係記者」。

處分：前線警員被警告，但毋須記入分區檔案中；警長則被口頭訓諭

有警員涉未出示警員編號，被證疏忽職守。（資料圖片／ 羅君豪攝）

個案三：



2019年年底，一名記者在旺角始創中心外採訪，拍攝示威者被捕情況，有警員要求該名記者退後，因當時情況較緊張。記者拍攝時發現有數名警員膊頭無展示其警員編號，作出投訴，投訴警察課及監管會經查證後，認為投訴屬實，涉疏忽職守。

處分：該隊警員被口頭訓諭

本港2019年爆發反修例風波。（資料圖片）

監警會透露，涉反修例案的投訴中，至今有14名警遭訓諭，1人口頭警告；9名沙展被口頭訓諭；6名警署警長被口頭訓諭，1人口頭警告；3名高級幫辦及3隊人被口頭訓諭。