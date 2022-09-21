入境檢疫0+7｜旅議會冀有序放寬最好0+0　促快覆是否准復辦公海遊

疫情下旅遊業生意慘淡，旅議會總幹事楊淑芬期望政府能有序縮減入境檢疫要求至「0+7」、「0+3」，最好「0+0」，才可吸引休閒入境旅客。她指，疫情下已有超過300間旅行社倒閉，多數為大型老字號旅行社，旗下有逾百名員工，不少從業員亦已轉行，擔心通關後較難找回人手，冀政府在保人才上可提供幫助。



對於以香港為母港的海洋光譜號，年初因應港府延長郵輪停運而調往新加坡，楊淑芬指其行程亦已計劃到2024年，即之前都不會回到香港如要重返香港作母港都要相當的時間，故政府要盡快回應：「再拖多幾年就更覺得冇需要。」



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「0+3」未必有助業界復蘇 促有序取消所有入境檢疫要求

楊淑芬今日（21日）在電台節目表示，政府早前將入境檢疫要求改為「3+4」，期望政府能有序縮減入境檢疫要求至「0+7」、「0+3」，最好「0+0」，旅遊業才有復蘇的一日。楊淑芬又表示如果是「0+3」都並非大進步，而無論「0+幾」，除非取消所有入境檢疫要求，否則都不會有休閒入境旅客，僅香港市民外遊較容易。

楊淑芬期望政府能有序縮減入境檢疫要求至「0+7」、「0+3」，最好「0+0」。（資料圖片/羅君豪攝）

改「3+4」後外遊查詢增一倍 惟只有約兩成人出發

楊淑芬提到改為「3+4」後，議會收到多一倍外遊相關查詢，但只有約20%的人真的出發外遊，但要知道現在的基數很低，多了20%亦不是很多。她又提到上機前要檢酸檢測亦有一定難度，加上價錢亦不便宜，旅客又要預時間進行檢疫，是一個負擔，她認為即使縮減至「0+3」亦未必對業界有幫助，只要仍然要求旅客登機前持有48小時內核酸陰性證明，都不會有消閒旅客來港。

疫情下逾300間旅行社倒閉 冀政府保業界人才

另外，疫情下有超過300間旅行社倒閉，多數涉及大型旅行社，影響逾百名員工。楊淑芬指很多旅遊界從業員已轉行，擔心通關後較難找回人手，冀政府在保人才上可提供幫助，她指最近與教育局開會，希望當局推出措施鼓勵年輕人入行，「依家根本冇人會入依行」。

對於以香港為母港之一的皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號，年初因應港府延長郵輪停運而調往新加坡，楊淑芬指其行程亦已計劃到2024年，即之前都不會回到香港，客人預約亦已到2023年，如要重返香港作母港都要相當的時間，故政府要盡快回應：「再拖多幾年就更覺得冇需要。」楊淑芬表示，議會曾與有關部門開會，郵輪公司於會上提出希望取消郵輪熔斷機制，又曾去信醫衞局局長盧寵茂跟進，惟當局仍未回應。