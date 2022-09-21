疫情．最新｜增5687宗確診　多9人死亡　2歲男童仍危殆要插喉

本港今日（21日）新增5687宗確診，包括146宗輸入，累計有2402病人留院，包括265宗新入院個案，累計54人危殆，多9人死亡。昨日危殆2歲男童，目前仍在聯合醫院留院，要插喉及用呼吸機。

李寶樁聯合世界書院有15名學生過去一段時間染疫，全校有240名學生、均住宿舍，目前4間宿舍都發現個案，建議全校停課一星期。



今晚午夜到期的社交距離措施延長兩周至10月5日，4人限聚令等一律延長，當局指香港每日新增個案數字開始有回落跡象，醫院管理局公營醫療系統壓力稍見紓緩，現時為進一步穩控疫情的關鍵時刻，為觀察具體疫情走勢，政府決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月18日平均值回落至0.91，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

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【17:18】本港新增5687宗確診，政府今日（21日）表示，全港多個地點因污水樣本陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及南區碧瑤灣、貝沙灣及鴨脷洲邨；北區富康園、山翠苑、廣福苑和彩園邨等；東區柴灣邨、環翠邨、樂軒臺和怡翠苑等一帶住宅。政府將向該等區域居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共21萬個快測包，供其自測。

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【16:51】關慧敏表示，本港首宗輸入猴痘個案患者情況穩定，並已出院。

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【16:47】關慧敏表示，昨日染疫危殆2歲男童，今日仍然危殆，在聯合醫院留醫，需要插喉及用呼吸機，因高病毒量引發嚴重併發症，與本身已打一針無關，希望家長明白打針安全，要盡快打齊針，減染疫後重症及後遺症風險。

【16:41】學校新增760宗呈報個案，涉529間學校，在今早呈報有個案的學校中，在過去7天2宗或以上個案共383間學校。9間學校個別班出現聚集性個案要停課。

李寶樁聯合世界書院有15名學生過去一段時間染疫，全校有240名學生，學生均住宿舍，4間宿舍都有個案，建議全校停課一星期。患者來自2班，其中11班有3個案，12班有12個案，學生會混合上堂，估計有課外學習活動，部分要離校進行，可能會有感染風險。

【16:38】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（21日）新增5687宗確診，包括146宗輸入。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，本港累計有2402病人留院，包括265宗新入院個案，累計54人危殆，多9人死亡。昨日危殆2歲男童要插喉及用呼吸機。

【16:23】衞生署今日（21日）公布，高風險群組接種猴痘疫苗計劃將於10月5日起展開，10月3日起可預約。

以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

1)曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史

2)負責照顧猴痘確診病人的醫護人員

3)處理動物傳染痘病毒的實驗室人員

4)當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

由10月5日起，衞生署將於轄下六間社會衞生科診所（灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所），為有高風險性行為的到診者提供接種服務。

【12:59】疫情下旅遊業生意慘淡，旅議會總幹事楊淑芬期望政府能有序縮減入境檢疫要求至「0+7」、「0+3」，最好「0+0」，才可吸引休閒入境旅客。她指，疫情下已有超過300間旅行社倒閉，多數為大型老字號旅行社，旗下有逾百名員工，不少從業員亦已轉行，擔心通關後較難找回人手，冀政府在保人才上可提供幫助。

【12:23】地政總署今早（21日）聯同西區警區和衞生署在鴨脷洲海怡半島御翠居進行執法行動，在大廈出入口查核受檢人士，他們須出示檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已於指明期限內完成檢測。政府在行動中共檢查195名受檢人士，當中七人被發現未有遵從強制檢測公告，已向他們發出強制檢測令，須於指明期間接受檢測，政府向其中六人發出10,000元定額罰款通知書。行動於今早八時半開始，上午十一時半結束。

【12:16】昨日（20日）一名確診2歲確診新冠病毒的男童情況危殆。有人在網上發文指新冠疫苗在小童身上產生細胞因子風暴，或會引致死亡，政府專家顧問劉宇隆批評，那些人在網上散播似是而非的證據及不盡不實的訊息，宣傳自己的觀點，他解釋該男童病毒量高，併發腦炎而且腦部創傷嚴重，情況危殆，指有關言論是在家屬的傷口灑鹽。

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【11:42】文化體育及旅遊局今日（21日）聯同九龍城警區和衞生署在紅磡煥然懿居二座出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約七時開始，至上午十時結束。是次行動共檢查了353名受檢人士。當中五人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

【10:28】政府正積極研究調整抵港檢疫安排，政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇等四位專家日前撰文指，社會基本已建立防重症屏障，應盡早復常。其中一位參與撰文的專家、港大醫學院生物化學系教授金冬雁今早（21日）在電台節目表示，新冠病毒現時的殺傷力已較低，重症及死亡數字都較少，大部分確診者是輕症甚至無症狀，港大的即時有效繁殖率亦是在1之下，相信新冠疫情假以時日可受控，不再大爆發。

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▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

