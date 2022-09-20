旅遊業界籲鬆綁檢疫至「0+0」　梁子超指未來兩個月為放寬黃金期

全球多個地區爭相放寬檢疫措施，走向復常之路。近日「3+4」措施有望再鬆綁，港府積極考慮實施「0+7」方案，意味現行的檢疫酒店或將「功成身退」。檢疫酒店營運總監、旅遊業促進會總幹事崔定邦預料，因「0+7」未能吸引海外旅客，酒店收入將劇減，但他明白檢疫酒店並非長久方案，須忍痛重新起步。惟全球旅遊業已報復式反彈中，他期望過渡期愈短愈好，建議政府盡快實施「0+0」，追上鄰近地區。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，若本港疫情並無反彈，輸入個案維持較少數目，亦無新變種病毒出現，則有條件放寬所有措施，但需逐步放寬，以免入境安排混亂及為醫療系統帶來負擔。他認為，因Omicron的傳播期短，每次放寬措施不必過長觀察，並強調未來兩個月為放寬的黃金時間。



▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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業界︰檢疫酒店非長久方案 是時候離開舒適區

檢疫酒店營運總監、旅遊業促進會總幹事崔定邦今日（20日）向《香港01》表示，若政府實施「0+7」入境安排，檢疫酒店的任務將功成身退。他透露，現階段酒店並未收到任何通知，強調將繼續做好所有檢疫及防感染要求，直至任務結束。

他衷心感謝上屆政府及現在的醫務衛生局，兩年來維持檢疫酒店政策，在猶如「颱風」的疫情下為業界提供「遮風擋雨」的地方。他指，雖然明白「0+7」實施後，檢疫酒店取消將令收入劇減，但直言檢疫酒店並非長久方案，是時候離開舒適區，「呢場風雨似乎要消退，大家都期望重新起步，但起步嗰下一定會痛，冇可能唔痛。」

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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多地已取消檢疫安排 料「0+7」仍難吸引外地旅客

崔定邦解釋，全球大部份地區已取消檢疫安排，建議政府可計劃「0+0」時間表，否則商務客及外地旅客仍需接受7日的醫學監測，將成為卻步訪港的一大主因。他指，最近的入境數字已說明一切，即使縮減檢疫安排，外地旅客包括商務客每日仍僅得數百人。

崔又表示，經過逾兩年半的疫情，本港失去部份優勢已成定局，例如航空交通樞紐被新加坡取代，認為需鞏固現有的優勢。近日財政司司長陳茂波公布，錄得財政赤字，他亦憂慮政府的收入難以支撐社會福利、興建房屋等開支，「人哋坐喺度都贏咗我哋，我哋又點繼續支撐呢？」

▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



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全球旅遊業報復性反彈 業界︰我哋要盡快趕上呢班車

此外，「0+7」實施後將吸引港人出外旅遊，意味部份消費力將轉移至海外購物，尤其日圓的匯率創新低，早前已有港人兌換數十萬日圓到當地購物。崔定邦估計，在缺乏海外旅客下，本地消費力減弱，將再度打擊疲弱的零售業，亦難以提振餐飲及交通業。

崔笑稱，自己為「嘉玲粉絲」，雖然不奢望政府可一步登天實施「0+0」，但強調完全開關已刻不容緩，希望過渡期愈短愈好。他並指，全球旅遊業已出現報復性反彈，個別地區更有強勁表現，例如新加坡的酒店爆滿，房價亦隨之飆升，故期望「0+0」後的復蘇，「所以我哋要盡快趕上呢班車，重建香港嘅經濟。」

梁子超︰符合3種情況則可放寬至「0+0」

呼吸系統專科醫生梁子超表示，目前本港疫情的發病率及流行病毒株，均與外地相差不遠，認為有條件放寬所有措施。不過他強調，放寬的過程需按步就班，避免大量旅客突然湧現本港，以致機場入境的安排混亂，以及為醫療系統帶來負擔。他建議，若放寬至「0+7」後，本港疫情並無反彈，輸入個案維持較少數目，亦無新變種病毒出現，則可考慮再鬆綁至「0+0」。

籲制定時間表設兩周觀察期 無劇變則可按步放寬

梁解釋，現時Omicron的傳播周期為3至4日，因此當放寬至「0+7」後一周，已可得知情況，認為不必過長的觀察，假若疫情於兩周內並無劇變，則可進一步鬆綁，其後甚至再放寬抵港前的48小時陰性核酸檢測。他亦指，不贊同「0+3」的提議，認為並無實質數據支持，「一係就0+7，一係就0+0。」

梁亦指，現時疫情踏入風土化階段，已帶來群體免疫，可見未來3至6個月效果仍然持續；同時暑假過後旅客量有所下降，危險變種病毒新現的風險較低，強調未來兩個月為放寬措施的黃金時間，政府可制定時間表讓業界有所準備。「放寬唔可以等得太耐，太耐會有不確定性仲難去估。如果逐步去做，冇問題嘅話點解唔再做下一步？」

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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廠商會促請放寛至「0+7」或更進取方案

廠商會今日促請政府放寛至「0+7」，甚至是更進取的方案，並公布「復常」路線圖。

廠商會指，隨著海外放寬或撤銷入境限制，同時本港重症和死亡率持續下降，加上各地專家認為病毒將永不消失，認為「寧緊勿鬆」的方針已站不住腳，甚至矯枉過正，對社會造成很大困擾。

廠商會認為本港的國際競爭力正被削弱，包括吸引人才、金融、航運、會展等方面，多個以香港為基地的大型國際展覽，已被迫停辦或延期，甚至已轉往新加坡等城市舉行，可能「一去不返」。

促制定復常路線圖 目標與外地看齊

廠商會會長史立德認為，本地經濟已退無可退，全面開關刻不容緩︰「死守孤島、單靠本地消費市場實在難以維持經濟增長；雖然勞工市場已有所改善，但加息等因素影響財富效應，令市民消費謹慎，即使有消費券的支持，其提振作用已開始減弱。」

史建議先盡快放寛至「0+7」，並以此為基礎制定透明及清晰的「復常」路線圖，讓活動主辦單位和業界可及早部署，例如若新措施運行半個月後，疫情並無反彈或當死亡率再下降至某個水平，則進一步減少家居醫學監察的要求，直至與外地看齊，達致完全免檢疫。