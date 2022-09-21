海怡半島、煥然懿居12人被揭未遵從強檢公告　9人被罰共9萬元

政府今早(21日)到鴨脷洲海怡半島以及紅磡煥然懿居進行巡查，以確認居民有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。在兩幢大廈發現有共12人未有做核酸檢測，並對10人發出10,000元定額罰款通知書，共罰十萬元。



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鴨脷洲海怡半島御翠居及紅磡煥然懿居二座早前納入強制檢測公告，政府今早派員分別到兩幢大廈出入口，查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。

在鴨脷洲海怡半島御翠居，政府檢查了195名受檢人士，當中7人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中6人發出了10,000元定額罰款通知書。

在紅磡煥然懿居二座，共檢查了353名受檢人士。當中5人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，政府並向其中3人發出了10,000元定額罰款通知書，即兩幢大廈9人因違反強檢公告共被罰款9萬元。

▼9月10日起強制檢測公告▼



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政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。政府會繼續嚴格執法。此外，政府明白執法過程可能為一些居民帶來不便，希望市民諒解，亦同時感謝市民及相關機構的支持和合作。