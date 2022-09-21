疫情｜港大專家稱無大爆發風險　倡以快測取代入境核酸檢測要求

政府正積極研究調整抵港檢疫安排，政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇等四位專家日前撰文指，社會基本已建立防重症屏障，應盡早復常。其中一位參與撰文的專家、港大醫學院生物化學系教授金冬雁今早（21日）在電台節目表示，新冠病毒現時的殺傷力已較低，重症及死亡數字都較少，大部分確診者是輕症甚至無症狀，港大的即時有效繁殖率亦是在1之下，相信新冠疫情假以時日可受控，不再大爆發。

至於入境人士，金冬雁稱，可減少進行核酸檢測，改為多做快速抗原測試，第3至6日如隔日做三次，都可以找出98%患者。



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金冬雁指出，疫情有自己的規律，現在正處於跌勢，當病毒找不到可以感染的人便會停下，但要到零確診應該「冇咩可能」，確診數目應該會維持在一千至二千宗之間。另外，病毒現時的殺傷力亦較低，重症及死亡數字都好少，99%的確診者是輕症甚至無症狀，港大的即時有效繁殖率亦是在1之下，形容香港現時並無一個合適的土壤令病毒大爆發，他以學校為例子，學生每日快測有效防止爆發，每日學校約一百多人確診，除開每間學校只有2至3人，數字上並非特別多。

金冬雁香港現時並無一個合適的土壤讓病情進行大爆發，相信新冠疫情假以時日可受控。（網上圖片）

對於認為應將現在的疫情視作第六波，金冬雁解釋，因為毒株已變成BA.5，加上上一波已到底，之後又再上升到現在的水平。

他又認為2至3月時有不少長者因疫情離世，是完全可以避免，現在有疫苗、口服藥等作保護，加上九成市民已經有比較強的中和抗體，即使再出現爆發亦不會如2至3月般嚴重。至於醫務衞生局局長盧寵茂曾批評將新冠與流感比較是選擇性偏誤，他認為重點是2至3月的高死亡數字是可以避免，是因為當時不少人無完成接種疫苗，「計咗個死亡率唔係咁。」

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金冬雁認為現時最大隱憂是長者的疫苗接種情況，因無辦法強迫人接種疫苗，所以用疫苗通行證提供誘因是必須，建議無完成疫苗接種的市民應恆常進行抗原檢測，一旦確診便使用口服藥。他指出現時未打齊針的市民其實比例很小，可以用雙管齊下的方式，未完成接種的市民尤其是長者多做檢測，集中保護長者，因他們是最易染疫死亡的脆弱群體；其他人群例如年輕人等無接種疫苗感染的機會都較高，因此有需要疫苗通行證，「如果佢哋唔想打，係要畀啲限制佢」。

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至於入境人士，金冬雁提出可減少進行核酸檢測，改為多做快測，如連續做三次，或在抵港三至六日內隔日做，可找出98%患者。現時輸入個案的佔比好少，社區個案佔更多，加上香港無條件再出現2至3月的大爆發，可以將「0+7」時的檢測更簡化，以最細代價換最好效果。另外，上機前的核酸檢測亦可用抗原檢測代替，將核酸檢測用在最需要的地。

至於建議患者處方口服藥後病情好轉可以出院，金冬雁稱，CT值在25以上的患者傳染性好低，即使院舍長者亦可以此方法處理，將患者隔開一段時間可提高安全性。戴口罩應為最後撤除的措施，因戴口罩的代價不大，反而除了防到新冠外，對流感亦有保護力，當第六波過去後，冬天都過去後可再考慮除下口罩。