黃偉綸：港經濟出現非常大壓力 短期內須努力管控疫情
撰文：黃金棋
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財政司司長陳茂波日前指，由於經濟低迷，預期2022至23財政年度的赤字將會超過1,000億元。財政司副司長黃偉綸今日（21日）表示，地緣政治緊張、環球通脹及各地主要央行收緊貨幣政策等不利好因素，令本港短期經濟情況出現非常大的壓力。
黃強調，本港短期內要努力管控疫情，減低相關社會成本，亦同時避免在經濟面對短期波動時，形成系統性風險；長期而言則要做好部署，捉緊國家發展機遇。
鳳凰衛視、鳳凰網等多間機構今日（21日）舉辦「鳳凰灣區財經論壇2022-變局與信心」。黃偉綸擔任「全球經濟挑戰」主題的嘉賓之一，他指，最近一段時間出現多項不利好因素，包括地緣政治緊張、環球通脹及各地主要央行收緊貨幣政策，令本港短期經濟情況出現非常大的壓力。
不過他認為，如將眼光拉遠，有不少對港有利因素，包括環球經濟中心由西往東移，內地高增值方向發展，為香港及大灣區帶來機遇。他強調本港短期內要努力管控疫情，減低相關社會成本，亦同時避免在經濟面對短期波動時，形成系統性風險；長期而言則要做好部署，捉緊國家發展機遇：「用好一國兩制的優勢，以大灣區為切入點融入國家發展。」
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黃偉綸又指，中證監支持符合條件的在港上市的海外企業納入互聯互通，有助提升相關證券的流通量，吸引更多海外企業來港；至於研究容許港股通引入人民幣櫃枱，以及支持在港發展國債期貨，亦便利投資者透過港股通配置資產，以及為本港及海外投資者提供離岸風險管理工具。
史美倫︰香港應在一國兩制方針下 不斷增強發展動力
香港交易所主席史美倫在同一論壇中表示，港交所近年完善上市機制，而今年迎來好消息，包括擴大深滬港通範圍，以及支持本港推出人民幣股票交易櫃枱等，充份顯示中央對香港作為國際金融中心地位的大力支持，亦顯示內地堅定不移地推進資本市場開放。她又認為，本港應在一國兩制的方針下，不斷增強發展動力，捉緊機遇。
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