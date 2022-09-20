鰂魚涌公園槍殺姨舅囚終身　女保鑣涉30萬行賄懲教主任遭廉署起訴

【鰂魚涌公園槍擊案/女保鑣詹心桀槍擊案/太古城槍擊案】中年女保鑣2018年疑因分家產與舅父及姨姨不和，相約在鰂魚涌公園商議期間突然開槍，其中2名姨舅頭部中槍，造成兩死兩傷。女保鑣被控2項謀殺及2項蓄意射擊罪，全部罪成，判處終身監禁。



現正於小欖精神病治療中心服刑的女保鑣詹心桀今日（20日）遭廉署落案起訴，廉署指，詹涉嫌向一名管理其囚倉的懲教署高級懲教主任提供一筆30萬元的賄款，以協助她留在小欖，在服刑數年後獲釋，她本周四(22日)會被帶往屯門裁判法院答辯。



女被告詹心桀曾在網上上傳其持槍照片。(網上影片截圖)

高級懲教主任管理被告囚倉 在護理紀錄記錄其行為表現

被告詹心桀（48歲），被控一項向訂明人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第8(1)條。被告於2021年7月15日被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁。案發時，被告在小欖服刑，以接受精神狀況評估。懲教署人員，包括一名管理被告囚倉的高級懲教主任，會在被告的護理紀錄記錄其行為表現，有關紀錄可用以評估被告的心理。

+ 5

涉單獨輔導時行賄懲教主任助留在小欖 盼服刑數年可獲釋

控罪指被告涉嫌於2021年11月6日，與懲教署進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向上述高級懲教主任提供30萬元。

廉署調查發現在案發前，被告於兩節單獨輔導時向該高級懲教主任表示，認為及希望對方可以協助她留在小欖，讓她服刑數年後便可獲釋。

廉署早前接獲懲教署轉介貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。懲教署在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉政公署今日(9月20日)落案起訴一名於小欖精神病治療中心(小欖)服刑的終身監禁囚犯，控告她涉嫌向一名管理其囚倉的懲教署高級懲教主任提供一筆30萬元的賄款。（資料圖片）

據鰂魚涌公園槍殺案案情，2018年槍殺案時44歲的詹心桀，被指疑不滿姨舅未及早分配外婆家遺產，兼指他們未有好好照顧其母親，在鰂魚涌公園槍擊4姨舅，釀成兩死兩傷。詹心桀出庭時否認謀殺等罪名，但陪審團最終裁定其兩項謀殺及兩項射擊傷人罪成，法官即依例判處她終身監禁。