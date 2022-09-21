兩歲染疫男童仍危殆　需插喉及用呼吸機　增5687宗確診多9人離世

本港疫情稍見回落，連續兩日確診少於6000宗，今（21日）新增5,687宗確診，另有九人死亡，而正留醫兒童深切治療部的兩歲染疫男童仍然危殆，需要插喉及使用呼吸機，醫管局指其併發症與接種疫苗無關。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港府已收到藥廠呈交的復必泰幼童配方新冠疫苗申請，將會呈交顧問專家委員會審批。她又提到，截至昨日（20日），從未打針的五至11歲兒童共有5.9萬人，六個月至四歲群組則有11萬人，張竹君呼籲家長盡早安排子女接種，加強保護力。



新增個案146宗屬輸入 54名留醫病人情況危殆

新增個案中，有5,541宗屬本地確診個案，包括1,586宗經核酸檢測陽性，以及3,955宗快速抗原測試陽性個案，連同146宗輸入個案，即合共新增5,687宗確診。

現時共有2,402名確診患者留醫，當中265人屬新近入院。昨各增六名危殆及七名嚴重病人，現時累計54人情況危殆，46人情況嚴重，其中18名危殆病人正於深切治療部留醫。

兩歲男童高病毒量致嚴重併發症 醫管局：與接種疫苗無關

昨日公布、正留醫基督教聯合醫院兒童深切治療部的兩歲染疫男童，於周一（19日）快測陽性，因情況嚴重入院，出現腦水腫病徵。醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，男童目前仍然危殆，需要插喉及使用呼吸機。她續說，高病毒量引致嚴重併發症，與其已接種一劑疫苗無關。關慧敏又指，希望家長明白打針很安全，呼籲應盡快帶子女打齊針，可減確診後出現重症、併發症及後遺症風險。

九人離世年齡介乎66歲至92歲 七人未打足三針

死亡個案增九宗，涉及七男兩女，年齡介乎66歲至92歲， 七位未打完三針。自第五波疫情以來，死亡總數累計9,704宗。其中一名有肝硬化的66歲男子，因暈及腦部受傷入院，首次檢測CT值已多於30，其後突然心停止跳停，急救無效，個案需轉介死因庭。

張竹君指，港府已收到復必泰幼童配方的藥廠申請，將會呈交顧問專家委員會審視。（資料圖片）

復必泰嬰幼童版有望下月供港 張竹君：已收到申請

港府已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗認可申請，政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日預料，復必泰嬰幼童配方有望在下月供港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，港府已收到申請，將會呈交顧問專家委員會審視。

11歲以下兒童約17萬人未打針 張竹君籲盡早接種

張竹君補充稱，截至昨日（20日），從未打針的五至11歲兒童共有5.9萬人，六個月至四歲群組則有11萬人，張竹君呼籲家長盡早安排子女接種。

至於入境安排方面，張竹君指，知悉疫情有回穩跡象，尚有空間可檢討及調整入境與社交距離措施，港府正進行相關討論，相信有結果會盡快公布。

張竹君指，知悉疫情有回穩跡象，尚有空間可檢討及調整入境與社交距離措施，她指港府有結果後將盡快公布。（資料圖片／梁鵬威攝）

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