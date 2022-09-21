迪士尼增高峰日子門票料涵蓋聖誕節　成人票價759元變相加價8.6%

香港迪士尼樂園度假區今日（21日）公布，將門票分級制新增「特定高峰日子」，成人一日門票票價為759元，即比現時特定日子票價699元加價約8.6%。香港迪士尼表示，首個「特定高峰日子」預計於今年聖誕期間出現。另外，「奇妙處處通」年票計劃亦會加價，當中白金卡會籍將加至4,278元，加幅達7%。



香港迪士尼表示，票價改動將由明日（22日）起正式生效，並會推出特別優惠，包括香港居民凡購買三張或以上的「奇妙處處通」全新會籍，可享舊價格八五折優惠。



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香港迪士尼公布，將在其門票分級制新增「特定高峰日子」門票，訂於年內最繁忙的特定日子或季節，成人一日門票票價為759元，3至11歲小童門票則為569元。現時香港迪士尼門票分為「普通日子」及「特定日子」，後者包括周五、周六及公眾假期，香港迪士尼指，上述兩個種類的所有一日門票票價將維持不變。

以現時「特定日子」門票票價與新增的「特定高峰日子」票價比較，成人一日門票票價加幅達約8.6%，兒童票價則由524元加至569元，加幅同達約8.6%。香港迪士尼解釋，票價分級制是亞洲區內景點及主題樂園業界的慣常做法，可讓賓客考慮何時入園時更有彈性。

「特定高峰日子」門票的適用日子，會顯示於香港迪士尼官方網站的「一日門票適用日子」日曆上，將會不斷更新以顯示未來三個月的適用日子。首個「特定高峰日子」預計於今年聖誕期間出現。

香港迪士尼全新票制。（香港迪士尼提供）

另外，「奇妙處處通」年票計劃亦將加價，成人銀卡會籍新價格為1,348元，金卡會籍新價格為2,338元，白金卡會籍新價格為4,278元，與舊會籍價格分別相差5.4%、4.9%及7%。而學生及小童的銀卡、金卡及白金卡會籍新價格則分別為998元、1,668元及3,078元。

香港迪士尼強調，長者一日門票及「奇妙處處通」長者會籍價格將連續第 11 年維持不變，同時合資格殘疾人士也可繼續享有七折購買一日門票。香港迪士尼又指，至今年11月16日期間將提供「奇妙處處通」入會或續會優惠，包括新會員可用舊價格購買全新「奇妙處處通」會籍，而該優惠只適用於香港居民。

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