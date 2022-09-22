增荔枝角公園等4個疫苗接種站　中山紀念公園等3個中心本月底關閉

為了更方便市民接種新冠疫苗，政府今日（22日）公布，將於9月30日增起設四個新冠疫苗接種站，包括荔枝角公園社區疫苗接種站，為6個月或以上人士提供科興疫苗接種服務，另外三個新增接種站則是私家診所，市民明日起可以預約。另外，中山紀念公園體育館、禮頓中心和香港紗廠的社區疫苗接種中心將提供服務至9月30日中午關閉。政府亦會計劃分階段在黃大仙、北角和元朗增設社區疫苗接種站。



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疫苗預約系統

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，荔枝角公園社區疫苗接種站設備齊全，符合通風系統、電力和衞生方面的嚴格要求，適合提供疫苗接種服務。接種站亦進行了一系列提升工程，包括加建地台及頂蓋，和方便輪椅出入的斜道，為市民提供更加舒適的接種環境。接種站由兩個貨櫃箱改裝而成，一個是用來為前來接種的市民辦理手續，另一個是用作注射疫苗，內設三個接種間，休息室則設於旁邊的體育館內。

她感謝希慎興業捐出早前用於加路連山道短期社區疫苗接種中心的貨櫃箱，改裝用於荔枝角公園社區疫苗接種站，並免費提供禮頓中心作為新冠疫苗接種場地。同時亦多謝馮氏集團免費提供香港紗廠的場地作為新冠疫苗接種場地，令更多人能夠盡早獲得疫苗的保護。

她指，疫苗接種計劃已推行了一年半，將會採取更靈活及更具成本效益的策略，與私營醫療機構合作和善用不同場地，在交通方便或人流暢旺的地點設立接種站，擴大服務網絡，去滿足市民的接種需求。在荔枝角公園社區疫苗接種站啓用後，會分階段在黃大仙、北角和元朗增設社區疫苗接種站。

▼新增設四個新冠疫苗接種站▼



-荔枝角公園社區疫苗接種站：為六個月或以上人士提供科興疫苗接種服務。接種站位於荔枝角公園游泳池對開空地，由9月30日起每日上午九時至下午六時提供服務。網上預約由明日（23日）上午九時開始，六十歲或以上人士可以即場領取「即日籌」接種疫苗。

-增設三個「私家診所新冠疫苗接種站」，由9月30日起提供科興（六個月或以上人士）和復必泰（十二歲或以上人士）疫苗接種服務，同樣由明日上午九時起接受網上預約。六十歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」 接種疫苗。

i)屯門置樂花園（心醫館）

ii)鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓（莊雲葉醫生醫務所）

iii)中環雪廠街16號西洋會所大廈（海灣醫療）

▼三個服務至9月30日中午關閉的新冠疫苗接種站▼



-中山紀念公園體育館

-禮頓中心

-香港紗廠