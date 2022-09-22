抗體高亦感染　劉宇隆不建議溝針：點樣打法、打四針都會確診

接種新冠疫苗的年齡降至6個月大，政府日前表示，一直與藥廠商討洽購復必泰疫苗的幼童配方，已收到復必泰幼童配方的認可申請。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（22日）於電台節目表示，預計幼童復必泰可於10月到港。現時不足5歲的兒童只可接種科興疫苗，對於日後應否「溝針」，他表示並不建議，因為打針作用是防止死亡及重症，兩款疫苗完成接種後都同樣有效保護。雖然溝針後中和抗體或會較高，但始終無法切斷傳播鏈，仍有機會感染，「你點樣打法，打三針四針，點樣溝針，你都會再確診」。



劉宇隆今早於港台節目《千禧年代》表示，近日3歲以下幼童的接種人數下跌，由每日約1,000多針，跌至現時的百多針，家長仍有不同憂慮。他預計，兒童復必泰將於10月到港，但始終家長對幼童接種有保留，相信接種率不會大增，但會穩步上升，當日後再有新變種病毒，接種率才會提升。

你點樣打法，打三針四針，點樣溝針，你都會再確診 劉宇隆

對於已打科興的小童「溝針」稍後應否改打復必泰，劉宇隆表示不建議，因無論三針科興抑或三針復必泰，都已有充足的藥廠數據，顯示有效防重症及死亡，應予以尊重。「溝針」後中和抗體或會較高，最初曾經「迷信」中和抗體可切斷病毒傳播，但現時發現即使較高抗體，都仍會染疫。

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劉宇隆以丹麥女王為例子，82歲的女王已接種三針新冠疫苗，早於2月時曾經確診，近日出席英女王伊利沙伯二世國葬後，發現再度確診，此例子證明即使已完成接種疫苗，並曾經確診，其實都會再受感染，但病情輕微，「呢個先係走出大流行嘅手段，唔係要切斷（傳播）鏈」。

不過，他亦強調，本港小童才剛開始接種疫苗不久，對他們而言Omicron絕非流感，疫症大流行並未結束，只有完成三或四針接種的成年人，才會感到Omicron如流感。他又指通關在即，呼籲家長盡快帶小孩打針，即將來臨的冬天亦一定要戴口罩，因為過去兩三年，本港小朋友並無感染流感病毒、腺病毒等，不希望一次過「還債」。

醫院藥劑師學會會長崔俊明於同一節目表示，現時大約16%的3歲或以下幼童已打針，部份家長傾向認為復必泰較科興有效，相信引入幼童版復必泰後，有助推高接種率；不過亦有部份人本身不信任政府，無論如何都不會接種。

崔俊明認為，已接種科興的幼童，可轉打復必泰，可產生更多中和抗體，而且不會有更多副作用，但幼童版復必泰未必能趕及10月到港，現時仍在商討運送，可能11月才能接種。據了解政府或一併購入5至11歲版的復必童，不過他認為並無必要，因坊間已習慣稀釋成人版，而且有助消耗剩餘的成人版疫苗。