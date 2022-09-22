國泰人手荒　文件揭機師較疫前少三成　業界料或需到東南亞搶機師

國泰於2020年10月大裁員，削減8,500個職位，不過近月開始發電郵呼籲前員工回巢，又積極培訓機師。《香港01》獲得國泰內部文件，顯示該公司今季機師人手，較新冠疫情爆發前的2019年12月，大減近三成。數據顯示，國泰在疫前聘有3,335名機師，但今年第三季剩2,410人，大減925人。據國泰內部分析，資歷高機師流失情況最嚴重，機長人手大減逾四成；副機長亦少26.6%。

有國泰機師表示，剛過去的暑假幾乎「每天都有一兩名機長離職」，估計離職潮持續。他續指，國泰已承接前港龍的40多條航線，按此計算，如要全面恢復2019年的服務，國泰所需機師人手，要較疫情前再多500人，即現時人手最多只能恢復疫情前六成服務。

另有前國泰機師表示，國泰現時招聘條件不算優厚，單以薪酬及前途而言，中東的航空公司更吸引，再加上防疫政策，根本難以挽留外籍機師，估計國泰或要改聘越南、菲律賓機師填補空缺。不過他相信，只要合符資格，機師國籍與駕駛能力無關。

《香港01》正就事件向國泰航空，以及運輸及物流局查詢。



▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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據了解，近日國泰曾舉行內部會議，與機師分享現時人手情況。截至今年第三季，國泰共聘有2,410名機師，數字較新冠疫情爆發前，2019年12月的3,335人，大減925人，跌幅將近三成。

《香港01》取得的資料顯示，國泰有按機師職級進一步分析，最高資歷的機長（Captain）人數減幅最多，由1,163人，減至660人，跌幅逾四成；副機長（First Officer）則由1,485人，減至1,090人，跌幅達26.6%；較少經驗的二級副機長（Second Officer）則人手未大變動，只由687人減至662人。

駕駛波音777機師人手減近半

若以駕駛機種的機師劃分，駕駛波音777客機的機師人手，由2019年的1,507人，大減至今年的750人。據了解，由於波音777的耗油量較高，疫情下國泰將不少同款飛機移至澳洲愛麗絲泉沙漠存放。部份原有的波音777機師，改為駕駛波音747，故該款機的機師上量不跌反升。

國泰機師︰機長以外籍人士佔多 不少人疫情期間提早退休回鄉

有不願公開姓名的國泰機師表示，晉升為機長前，一般已擔任副機長約十年，並再接受培訓，全球都需要有關資歷機師。他續指，機長以外籍人士佔多，不少人在疫情期間提早退休回鄉，過往有自然流失時，一般會有副機長獲晉升，但疫下甚少見升職，故人數愈來愈少。他又指，原本港龍有約250名機長，只是兩年前全數裁走，近日就算重聘，亦可能只給予副機長一職。

該機師又指，人手短缺與否，與本港航空業復蘇速度息息相關。以上述數據為例，國泰今年已重奪46條港龍航線，如要恢復至2019年的航運情況，其實國泰需要約3,800名機師才足夠，即2019年國泰及港龍的總機師數量。

內部估算若全面復航或需3800名機師

按此計算，國泰目前機師人手數量，只及需要的約六成；然而，實際復航速度仍存不少變數，國泰亦只預計今年年底時，客運運力達疫情前約三分一水平，即未必缺人手。

▼2020年10月21日國泰大裁員▼



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外籍機師來港意欲減 其他國家亦加薪搶人 料國泰難招聘

不過對於能否與其他航空公司競爭，他表示，除阿聯酋、日本、新加坡等較少本土培訓機師，不少國家都會先聘用本地人。他續稱，過往國泰的待遇較其他好，故有能力挽留人才，但現時其他國家亦加薪搶人，國泰優勢減少，再加上香港樓價高，又有口罩令等限制，亦減低外籍機師來港意欲。

前國泰機師︰香港仍有檢疫限制不利招聘

另一名不願透露名字的前國泰機師同樣表示，有不少外籍機師已回家鄉求職，國泰難以競爭，而且香港此刻仍有檢疫限制，不利於招聘，如外籍機師只考慮薪酬、升職機會等因素，中東的航空公司必然更吸引。

過往香港不少外籍機師來自英國、加拿大、澳洲等，二人均認為，國泰難再與其他航空公司競爭，或要改聘東南亞的機師，例如菲律賓、越南等。不過二人亦指，本身國泰有不少南非機師，只要合符資歷，其實國籍並非問題。