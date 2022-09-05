國泰夥理大培訓本地機師　少女因家人愛《衝上雲霄》踏上機師路

新冠疫情下航空業大蕭條，卻無阻一眾見習機師追夢。國泰航空與理工大學合作，推出全新綜合機師培訓課程，期望透過新計劃及原有的培訓課程，於2023年底前合共訓練約400名二副機師。計劃下首班學員將於今年底完成理論課程，之後到外國培訓，當中包括25歲的陳梓盈（Cathy）。



陳梓盈小時候未特別對飛機感興趣，但14歲那年，家人觀看無綫電視劇集《衝上雲霄》後，對航空業感興趣，於是安排她參與香港航空青年團的夏令營，期間她登上「超級美洲豹」直昇機後，從此對航空業開始產生興趣，「操控緊自己去一個正常自己唔會去到嘅空間度，然後你望到嘅景色，係同你喺地面望到嘅完全唔同」。



見習機師畢業生將可成為國泰的二副機長（Second officer），首年年薪可達54萬元，另有多項津貼及福利。理大指，航空業正從寒冬從復蘇，見到春天，但機師短缺「係全球民航業復蘇嘅樽頸問題」。國泰亦指，未來需要吸納更本地人才加入。



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國泰與理大合辦理論課程 學員到海外接受飛行訓練

國泰今日（5日）與理大簽署為期三年的合作協議，舉辦全新的綜合見習機師培訓計劃，培育本地航空業人才。國泰過往一直舉辦機師培訓計劃，之前所有課程均設於澳洲阿德萊德；在是次合作下，理論課程由國泰與理大合辦，學員先於香港上堂受訓，民航處提供相關資歷認證，之後學員再到海外飛行訓練，預料新計劃可大幅增加每年可培訓的學員人數。

國泰目標三年內培訓1000本地機師

國泰指，過往的培訓計劃於1988年推出，過去30多年一共培訓了逾1,000名本地見習機師。不過在新計劃下，國泰期望於2025年前，即約三年間，培訓逾1,000名本地見習機師，等同過去30多年的人數。另外，為迎接全球旅遊需求，國泰行政總裁鄧健榮指，已展開招聘計劃，期望未來18至24個月內，招聘逾4,000名前線員工，包括逾700名機師，其中400人正是明年底前，完成新課程見習機師、以及在阿德萊德按原有課程培訓的見習機師。

國泰行政總裁鄧健榮表示已展開招聘計劃，期望未來18至24個月內，招逾700名機師。（夏家朗攝）

首班預計24名見習機師10月完成理論課程

新課程為期55至60周，包括理論、模擬駕駛訓練及飛行訓練，理大會提供150天的理論課程，包括至少750小時的教學和考試，內容涉及飛行原理、氣象學、航空法律等。學員及格後會到海外接受飛行訓練，之後返港到國泰城接受模擬駕駛艙訓練。首班共24名見習機師已於今年3月在理大上堂，預計10月完成理論課程。

國泰二副機長（見習機師畢業生）的薪酬福利：

- 首年年薪一般可達54萬元（另提供多項津貼、福利及強積金）

- 21日年假

- 折扣機票優惠

- 醫療保障

- 合資格機師的子女可享環球教育津貼

- 合資格機師可享酌情年終花紅及利潤分享

- 退休計劃供款



首班學員陳梓盈：登上「超級美洲豹」直昇機萌機師夢

25歲的陳梓盈是首班學員，她笑言小時候未對飛機特別感興趣，但14歲時，家人觀看劇集《衝上雲霄》後，對航空業感興趣，便安排她參與香港航空青年團的夏令營。她表示，當時對該劇未太着迷，但夏令營期間，登上政府飛行服務隊的「超級美洲豹」直昇機後，對航空業產生興趣，大學時於科技大學修讀較少女生選讀的機械工程，希望加深航空業知識。

陳梓盈及徐凌峰同樣25歲，為新計劃下的首班見習機師。（夏家朗攝）

航空業冰封 陳梓盈：相信航空業總會復蘇

當時陳梓盈仍未立志成為機師，但2018年參加了當時「國泰港龍航空飛行證書計劃」，有機會親身於駕駛艙感受飛行航程，自此深受機師工作吸引，之後曾經自費到加拿大、紐西蘭接受訓練。

不過之後就迎來世紀疫症，全球航空業冰封。陳梓盈承認曾經有非常迷惘，但相信航空業總會復蘇，疫情始終會過去，「只要保持住做機師嘅心，始終都可以繼續返。」她又相信，留港會有好發展。她又笑指，雖然小時候未對《衝上雲霄》着迷，但在成為見習機師後，劇集令她更憧憬成為機師。

國泰見習機師培訓計劃陳梓盈相信航空業總會復蘇，疫情始終會過去。（夏家朗攝）

好嚮往，操控緊自己去一個正常自己唔會去到嘅空間度，然後你望到嘅景色，係同你喺地面望到嘅完全唔同。 陳梓盈說飛行期間感受

看國泰機師著作 對飛行產生興趣

另一位見習機師學員徐凌峰（Vincent）同樣25歲，小時候未特別對航空業感興趣，但大學期間讀了筆名為史丹的國泰機師著作，從此對飛行產生興趣。之後，他一直尋找成為機師的方法，2017年到溫哥華參與航空課程，在訓練飛機上飛了約10小時。

徐凌峰表示，同樣曾經擔憂航空業前景，甚至懷疑是否應繼續追尋機師夢，於是與現職機師聊天，在對方分享工作經歷後，發覺自己始終喜愛飛行，而且相信航空業會反彈，便繼續尋夢。他之後遇到了史丹真身，獲得其親筆簽名。

徐凌峰直言曾經擔憂航空業前景，甚至懷疑是否應繼續追尋機師夢，現在相信航空業會反彈，便繼續尋夢。（夏家朗攝）

見習機師入職要求：

- 香港永久性居民

- 中學畢業，並擁有良好英語和數學或科學成績；若符合中學畢業要求，持有任何範疇的學位課程均會獲考慮。 具備航空學位的申請人將獲優先考慮。

- 身體健康並有資格獲得民航處（HKCAD）1級醫療證書

- 能符合伸手能觸及駕駛艙內儀器的要求，應徵者可能會要求完成靜態範圍測試和飛行模擬器範圍評估

- 通過國際民航組織（ICAO）英語能力測試，並達到第四級或以上

- 年滿18歲

- 完成接種新型冠狀病毒病疫苗



副飛行訓練經理：航空業需要更多本地人才

有不少人視機師為夢想，但能夢想成真的只是少數，問到會否有應考秘訣，國泰副飛行訓練經理馮應聰以打籃球作比喻，「如果你好鍾意打籃球，無理由唔知『三分區』係乜」。他續指，最佳的準備，就是問自己是否有興趣，如確實有興趣就會準備，一切都會順理成章，「好有興趣但連『三分區』都未知係邊嘅時候，就要啲時間查找下」。

對於國泰是否欠缺人手，馮應聰指全球對機師的需求熱切，航空業需要更多本地人才。

理大常務及學務副校長黃永德則指，航空業正從寒冬中復蘇，已見到春天，惟「機師短缺係全球民航業復蘇嘅樽頸問題」。他表示，會繼續與業界合作，發展更多專業資格的培訓計劃。

運輸及物流局局長林世雄認為，航空業界將會迎來強勁的復蘇。（夏家朗攝）

運輸及物流局局長林世雄亦有份出席簽署儀式，他相信在新冠疫情趨於穩定後，航空業界將會迎來強勁的復蘇，由於內地以至亞洲的長期航空交通需求預計會維持殷切，將帶來巨大的發展潛力。