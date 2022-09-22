盧寵茂左右手齊打流感新冠針　適時公布放寬入境：任何方案都考慮

【放寬入境/放寬入境限制/「0+7」香港】多個政黨、商界及不少專家提出可進一步放寬社交距離措施及入境檢疫限制，最新消息指，港府最快下周公布「3+4」改為「0+7」，即全面取消酒店檢疫要求，「0+7」安排有機會最快10月初推行。



醫務衞生局局長盧寵茂今（22日）接種第四劑新冠疫苗及新一年度季節性流感疫苗後表示，政府非常尊重專家意見，會根據疫苗走勢適時公布放寬外防措施。他又指，現時醫管局逐漸回復正常服務至80%，便有更多空間提升經濟動力、對外連接動力。



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強調非常重視專家意見 政府專家市民目標都是一致

對於有建議政府放寬入境防疫措施，盧寵茂表示，政府非常重視專家意見，認為政府與專家及市民的目標都是一致。在醫療系統復常下，政府會考慮提升國際競爭力及經濟「復常」，兩方面沒有矛盾。

盧寵茂強調疫情未結束 須嚴防冬季反彈

他表示，任何方案都會考慮，包括「0+0」、「0+3」，但強調醫衞局有責任保障市民健康，理解市民社會對入境安排，因應疫情走勢會適時公布。他表示，如現時醫管局逐漸回復正常服務至80%，便有更多空間提升經濟動力、對外連接動力。

他又強調，新冠肺炎疫情未在全球結束，有專家表示冬季時可能會有新變種病毒，負責任的政府要防止疫情再次反彈：「我們不希望走回頭路。」醫管局主席范鴻齡補充，相信醫管局會在未來數日可以由第三級恢復至第二級病床調動方案。

多名醫生涉濫發免針紙被捕 盧寵茂：對專業人士違專業操守極度失望

近日多名醫生因涉濫發虛假疫苗豁免書而被捕，盧寵茂強調，簽發豁免書有嚴謹的準則，醫生應嚴謹跟隨準則及其臨床判斷去簽發，對於有專業人士違反專業操守極度失望，希望同行守好專業準則。他認為，對於有醫生違反專業操守甚至干犯刑事罪行，整個社會強烈譴責，而法律及專業上亦會有嚴謹的紀律處分。衞生防護中心總監徐樂堅補充，中心密切有與兒科及婦產科等聯絡，不適合打針人數極之少，時間亦十分短。

流感高峰期將至，盧寵茂、醫務衞生局常任秘書長陳松青、衞生署署長林文健接種第四劑科興新冠肺炎疫苗及流感疫苗，而衞生防護中心總監徐樂堅、醫管局主席范鴻齡及聯網服務總監鄧耀鏗則只接種流感疫苗。

醫務衞生局局長盧寵茂9月22日到西灣河普通科診所，同時接種第四劑科興疫苗及流感疫苗。(廖雁雄攝)

▼9月22日 醫務衞生局局長盧寵茂及衞生署署長林文健接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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盧寵茂在接種流感疫苗時指，「真係打針都無咁快呀！」他其後表示，在八月科學委員會更改接種流感及新冠肺炎疫苗指引後，現時已可同時接種兩劑疫苗。他重申醫療系統要復常、經濟復常，疫苗接種係必需一環，加上同時感染新冠及流感疫苗，重症死亡率亦增。他表示，十月初會推出社區疫苗接種中心可以同時為50歲以上的市民接種流感及新冠疫苗。

林文健表示，衞生署已採購一百萬劑流感疫苗，為目標群組接種疫苗，包括醫護、孕婦、智障人士、免疫力低人士及兒童等。他透露，9月29日會開始外展疫苗接種計劃，截至8月底已有460間小學及720間幼兒園參與。衞生署的學生健康服務中心及母嬰健康院亦會在本月底在網上預約接種疫苗。

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼

