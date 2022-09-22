綠置居2022｜粉嶺清濤苑一梯22伙　望百和路近半單位設減音窗

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】「綠置居2022」將於下周四（29日）起接受申請，樓書今日（22日）出爐，當中粉嶺清濤苑為單幢式屋苑，將提供776伙，是三個屋苑中規模最細，最終售價介乎112.5萬至219.4萬元，「上車」首期最低為5.6萬元，是今期最貴，但最細單位為227平方呎，較另外兩個屋苑大近100平方呎。

清濤苑被私樓和高屋包圍，但部份為低密度村屋，故大部份單位景觀尚算開揚，惟屋苑座落在繁忙的百和路，噪音較多，故向北的單位均設有減音窗。住宅大樓一梯22伙，而只有五部電梯，加上大廈格局以「T字型」設計，故部份單位距離電梯極遠。



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清濤苑位於上水清曉路和百和路交界，屬於單幢式「插針樓」，只有776個單位，面積介乎277至477平方呎，是今期惟一無「劏盤」的項目，最終釐訂的單位售價介乎112.5萬至219.4萬元，以5%首期計算，「上車」首期最低為5.6萬元，是今期最貴，由於屋苑屬單幢式設計，故日後的管理費亦可能較貴。

（房委會資料截圖）

屋苑只有一座，樓高42層，包括地下、1至40樓和天台，另外地盤位處大馬路旁的空地將會用作重置露天停車場，屋苑內亦會有社區遊樂場和園景天台。布局圖顯示，清濤苑並無行人出入口。

清濤苑的預計關鍵日為2024年12月31日，亦即屋苑將作樓花發售，最快要兩年後才可收樓。

單幢的清濤苑5至16樓為一梯22伙，而高層的37至40樓則為一梯18伙，有5部升降機，當中5至19樓有兩部電梯，而20至36樓則有三部電梯。值得注意的是，大廈格局以呈「T字型」，22號單位距離電梯約35米，住戶需要走較長路才能「搭𨋢」。

清濤苑四方八面均被私樓和公屋包圍，不過東面主要為低密度村屋，故景觀尚算開揚，而屋苑的西面則望向私樓御皇庭、顯峯和御景峰，私樓後方有「認可殯葬區」，相信單位景觀已被私樓遮擋。

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值得注意的是，座向北方的單位望向百和路和停車場，百和路是北區繁忙的幹道之一，相信車來人往會較高嘈吵，故有關的1至9號單位已設有減音窗，而與今期其他屋苑不同的是，暫無單位面向垃圾房，準業主毋須憂慮衞生情況。

在單位開則方面，每層有近一半單位可間房，當中4、8、11和16至22號，合共9個單位可間一房，大部份屬於「開門見廁」型，間房後客廳呈長條型，相對實用；而最大的兩房單位則為望向停車場的9號和望向內園景的10號單位，本身的單位開則已間一房，亦預留空間予住戶再間多一房。

至於開放式的單人房則為1至3、5至7、12至15和18號單位，全均單位均呈L型，廚廁均位於同一邊，扣除廚廁後，客廳仍有約200平方呎，相信準業主略花心思規劃，亦可設計出小窩居。