貝沙灣、柴灣邨、廣福苑等屋苑污水呈陽性　政府派21萬個快測包

本港新增5687宗確診，政府今日（21日）表示，全港多個地點因污水樣本陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及南區碧瑤灣、貝沙灣及鴨脷洲邨；北區富康園、山翠苑、廣福苑和彩園邨等；東區柴灣邨、環翠邨、樂軒臺和怡翠苑等一帶住宅。政府將向該等區域居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共21萬個快測包，供其自測。



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政府今日（21日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高:

南區 — 碧瑤灣、貝沙灣及鴨脷洲邨

北區 — 富康園、山翠苑、廣福苑、百福花園、禎祥園、豪峰嶺、昌盛苑及彩園邨

東區 — 樂軒臺、宏德居、景翠苑、怡翠苑、仁樂大樓、金源洋樓、永利中心、建業大樓、滿華樓、文華樓、環翠邨、柴灣邨及連翠邨

房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以上地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。