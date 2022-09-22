市民圖以500元誘接種中心醫護提供假針紙　營運機構：已上報政府

近日警方拘捕多名私家醫生涉濫發「免針紙」後，《香港01》接獲報料指，昨日（21日）有市民於葵涌林士德體育館的社區疫苗接種中心，企圖以現金500元利誘醫護人員，替他提供假針紙以訛稱已打針，涉事醫護人員即時婉拒。



涉事的接種中心營運機構為卓健醫療，卓健回覆《香港01》查詢時，證實昨接獲一宗市民涉利誘醫護人員造假針紙事件。該名市民接種疫苗時，報稱身體感不適未有打針，但要求醫護人員發疫苗接種證明，涉事醫護已向有關政府部門報告事件。



《香港01》正向衞生署查詢。



《香港01》接獲消息，昨日有一名市民前往葵青區的林士德體育館疫苗接種中心，準備接種復必泰疫苗時，向醫護人員稱自己有心肌炎不能打針，其後又企圖用500元利誘醫護人員替他造假針紙，以訛稱其已完成疫苗接種。據知，涉事醫護人員即時拒絕要求，該名市民離開後，已向政府部門上報個案。

該疫苗中心營運機構卓健醫療今早（22日）回覆查詢，證實該接種中心發生一宗利誘醫護人員造假針紙事件。卓健醫療表示，事發於昨日中午時分，一名市民於疫苗接種期間，向醫護人員表示身體曾感不適，並希望醫護人員幫忙發出疫苗接種證明。

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卓健醫療指，醫護人員已按照既定程序，建議該市民如有不適，可在疫苗注射前先諮詢醫生意見，該名市民隨後自行離去。醫護人員隨即將事件上報有關政府部門，並就事件的跟進，作出適切配合。

卓健醫療強調，會一如以往採取高質素的臨床標準，事件未有影響接種中心運作，並會再次提醒醫護人員繼續按照程序，為有需要的市民提供疫苗接種服務。

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