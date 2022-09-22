疫情｜增5990宗確診　多17患者亡　18間學校個別班別須停課一周

本港疫情雖回穩，但今日又略反彈至接近六千宗確診，今日（22日）新增5,990宗確診，另多17人死亡。

現時有2,290名確診患者留醫，累計49人情況危殆，41人情況嚴重，其中20名危殆病人正於深切治療部留醫。學校方面，今日共有520間學校呈報合共746宗個案，18間學校有個別班別，需要停止面授一周。



新增個案中，有5,827宗屬本地確診個案，包括1,466宗經核酸檢測陽性，以及4,361宗快速抗原測試陽性個案，連同163宗輸入個案，即合共新增5,990宗確診。

現時共有2,290名確診患者留醫，當中245人屬新近入院。昨各增三名危殆及四名嚴重病人，現時累計49人情況危殆，41人情況嚴重，其中20名危殆病人正於深切治療部留醫。

明愛醫院骨科及創傷科再有感染個案。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，明愛醫院骨科及創傷科一名87歲女病人，於本周一（19日）發燒及咳漱，經檢測後證實確診。醫院展開接觸追蹤調查，發現同房再多六名病人及六名員工染疫，兩名病人列作密切接觸者需送往檢疫，病人正接受隔離治療，情況穩定。醫院已安排員工及病人進行檢測，已停探訪及停收新症，並已清潔消毒，醫院會密切監測情況。

學校方面，今日共有520間學校呈報合共746宗個案，涉及636名學生及110名教職員，包括102間幼稚園、207間小學、197間中學及14間特殊學校。過去七日呈報兩宗或以上個案，共有336間學校。18間學校有個別班別，需要停止面授一周。另外，早前已有班級停課的3間學校，再有新增班級須停課。

院舍個案方面，有五間安老院及兩間殘疾院舍出現確診個案，合共七名院友染疫，共28人被列為密切接觸者，需要隔離。過去七天，共錄得36宗院舍個案，共涉23間安老院及13間殘疾院舍，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，與社區個案一樣，院舍個案開始出現回落。

死亡個案增17宗，涉及九男八女，年齡介乎55歲至99歲， 12人未打完三針，有58歲男病人因肚痛入院，隨後因急性腸壞死離世，何婉霞指，病人CT值較高，相信其死因或與腸關係較大，會交由專家判別死因。自第五波疫情以來，死亡總數累計9,721宗。

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