疫情．最新｜歐家榮：清晰見到高峰已過　經歷第五波未必做到清零

確診個案略反彈，今日再回升至近六千宗。本港今日（22日）新增5990宗確診，包括163宗輸入，累計2290名確診病人留醫，包括245宗新確診病人，累計49人危殆，多17人死亡。學校呈報746宗個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信疫情會回落，至於會回落到那一個水平，暫時未能估計，以往第五波前可做到清零，但過經歷第五波之後，就未必做到。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月20日平均值回落至0.8899，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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【17:18】政府今日（22日）公布有多個地點污水監測結果呈陽性，以及病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及深水埗區的南昌邨、匯璽、富昌邨及榮昌邨；離島區東涌北屋苑藍天海岸、昇薈、東環及海堤灣畔；中西區的樓梯街、居賢坊、巴丙頓道及般咸道等。

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【16:55】歐家榮表示，醫生如評估病人不宜打針，會跟衞生署指引，如評估後覺不適合打，可用醫健通發出醫學豁免證明書，可用QR CODE，時間視乎評估，可長可短。用醫健通可知道醫生過去發了多少張證明書，醫生評估時會知道社會不宜打針人士很少，如有不尋常衞生署會了解，有需要時轉交警方跟進。

【16:51】歐家榮表示，相信疫情會回落，至於會回落到那一個水平，暫時未能估計，「點先受控呢？」以往第五波前可做到清零，但過經歷第五波之後，就未必做到。

【16:48】何婉霞表示，疫情回落，一直有留意發展，近期已開始著手相應調節服務。早前8月底開始第3階段調動病床計劃，開始考慮調整，包括之前抽調病床予新冠病人，暫停的非急服務會恢復，會調動社區治療設施照顧病人，如北大嶼山醫院及亞博。

【16:45】歐家榮表示，室疫情方面，現時較清晰見到疫情穩步向下，過去7天每日個案移動平均數字，至昨日是6731宗，較最高峰時即9月日8錄得的7天移動平均數10090宗有明顯下跌。自9月8日以來，逐步下跌，已持續2周，故現時清晰知道高峰已過，疫情開始回穩及向下。其他指標如污水監測、入院數字，都穩定及轉趨向下。加上BA.5佔個案比例大致已去到很高位置。據外國經驗，當BA.5去到80%，通常已是平台期，社區個案數字會慢慢回落，故現時見到疫情開始穩定，是黃金機會，未完成接種，特別一老一幼要把握時間盡快打針，讓社會復常。

【16:42】今早呈報有個案的學校中，過去7天有2宗或以上個案共336間學校。18間學校個別班出現聚集性爆發要停課，共涉18班。

【16:40】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（22日）新增5990宗確診，包括163宗輸入，學校呈報746宗個案。院舍個案數字宥回落，與社區個案數字一樣見到有跌幅，對比上一周 9月8日-9月14日，一共有56間有個案，再之前一周9月1日至9月7日，一共有52間院舍有個案。

【16:37】明愛醫院一個骨科及創傷科病房有一名87歲女病人，9月19日有發燒及咳嗽，檢測確診，醫院展開接觸追蹤，調查後發現同房多6及病人及6名員工中，2名病人為緊密接觸者需檢疫，病人正隔離治療，情況穩定。醫院已安排員工及病人檢測，暫停探訪及停收新症，已清潔消毒，醫院會密切監測情況。

【16:30】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，累計2290名確診病人留醫，包括245宗新確診病人，累計49人危殆，多17人死亡。

【16:05】新冠肺炎肆虐全球近三年，香港大學醫學院一項跨部門研究發現，天然中藥雞血藤內的提取物SSP，可以黏附呼吸道黏膜上一段長時間，能直接阻斷新冠病毒與細胞膜受體結合，以抑制及阻止病毒入侵，實現中西醫結合開拓新醫學範例。

【14:58】多個政黨、商界及不少專家提出可進一步放寬社交距離措施及入境檢疫限制，最新消息指，港府最快下周公布「3+4」改為「0+7」，即全面取消酒店檢疫要求，「0+7」安排有機會最快10月初推行。

醫務衞生局局長盧寵茂今（22日）接種第四劑新冠疫苗及新一年度季節性流感疫苗後表示，政府非常尊重專家意見，會根據疫苗走勢適時公布放寬外防措施。他又指，現時醫管局逐漸回復正常服務至80%，便有更多空間提升經濟動力、對外連接動力。

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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【13:56】隨著本港疫情回穩，確診個案由本月初曾破萬宗，大幅回落至過去兩日均在五千多宗水平，政府正研究放寬入境檢疫政策。消息指，政府最快下周公布將現時「3+4」安排改為「0+7」，即全面取消酒店檢疫要求，旅客只需接受7天的家居隔離監察，亦正研究可否取消上機前需做核酸檢測的規定，但入境後的核酸檢測則會保留。據悉，「0+7」安排有機會最快10月初推行。

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【12:03】政府今日（22日）派員派員於黃竹坑南濤閣2座出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時開始，至上午約十一時結束。在是次行動共檢查了344名受檢人士，當中七人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。政府亦向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:25】全球陸續放寬防疫措施，但香港仍然通關無期，各界倡檢疫要求降至「0+7」。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（22日）於港台節目表示，國際通關是大勢所趨，認為「0+7」是最基本，香港應先與國際通關，維持國際競爭力；與內地通關，則相信要待內地第三針接種率有上升才考慮。



劉宇隆昨晚向傳媒證實三日前確診，他今早表示除了確診首天較疲倦，翌日已開始在網上授課。他又提到，快速測試初時未必準確，會有假陰性結果，自己做了三次快測才出現陽性結果。

【10:51】政府正積極考慮放寬入境檢疫，外界視「0+7」為基本盤，旅遊界立法會議員姚柏良今日（22日）表示，政府須制定清晰通關時間表，建議10月直接放寬至「0+3」檢疫，11月再放寬至「零隔離政策」。



姚柏良建議調整「黃碼」安排，容許持「黃碼」人士進入博物館和遊樂場等處所，以吸引更多旅客在「0+3」檢疫安排下來港。

【10:50】接種新冠疫苗的年齡降至6個月大，政府日前表示，一直與藥廠商討洽購復必泰疫苗的幼童配方，已收到復必泰幼童配方的認可申請。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（22日）於電台節目表示，預計幼童復必泰可於10月到港。現時不足5歲的兒童只可接種科興疫苗，對於日後應否「溝針」，他表示並不建議，因為打針作用是防止死亡及重症，兩款疫苗完成接種後都同樣有效保護。雖然溝針後中和抗體或會較高，但始終無法切斷傳播鏈，仍有機會感染，「你點樣打法，打三針四針，點樣溝針，你都會再確診」。

【09:35】政府今日（22日）公布，將於9月30日增設四個新冠疫苗接種站，同日會關閉三個社區疫苗接種中心，以進一步改善各區疫苗接種點的分布網絡，並為市民提供更方便的疫苗接種服務。詳情如下：

1)增設「荔枝角公園社區疫苗接種站」為六個月或以上人士提供科興疫苗接種服務。接種站位於荔枝角公園游泳池對開空地，由9月30日起每日上午九時至下午六時提供服務。網上預約由明日（23日）上午九時開始，而六十歲或以上人士可以即場領取「即日籌」接種疫苗。

2)增設三個「私家診所新冠疫苗接種站」，由9月30日起提供科興（六個月或以上人士）和復必泰（十二歲或以上人士）疫苗接種服務，同樣由明日上午九時起接受網上預約。六十歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」 接種疫苗。

i)屯門置樂花園（心醫館）

ii)鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓（莊雲葉醫生醫務所）

iii)中環雪廠街16號西洋會所大廈（海灣醫療）

3)位於中山紀念公園體育館、禮頓中心和香港紗廠的社區疫苗接種中心將提供服務至9月30日中午關閉。

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站

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